167 новых случаев коронавируса подтвердили в Калужской области за сутки

В Калужской области во вторник, 29 декабря, подтвердили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 710, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 169 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 388 калужан.

В списке умерших 165 человек. Новых случаев за сутки не зафиксировано

На лечении остаются 1157 человек.

По всей России за сутки выявлено 27 002 новых случая коронавируса. За весь период - 3 105 037. Вылечились - 2 496 183. За сутки умерли 562 человека, за весь период - 55 827.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 декабря 2020 года.

В Калужской области 29 декабря выросло количество людей, привитых от коронавируса.

Тем временем

В Калужской области в декабре резко выросла смертность от коронавируса. Миинистерство здравоохранения прокомментировало нам ситуацию. Подробности.

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