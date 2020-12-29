167 новых случаев коронавируса подтвердили в Калужской области за сутки
В Калужской области во вторник, 29 декабря, подтвердили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 710, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 169 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 388 калужан.
В списке умерших 165 человек. Новых случаев за сутки не зафиксировано
На лечении остаются 1157 человек.
По всей России за сутки выявлено 27 002 новых случая коронавируса. За весь период - 3 105 037. Вылечились - 2 496 183. За сутки умерли 562 человека, за весь период - 55 827.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 декабря 2020 года.
В Калужской области 29 декабря выросло количество людей, привитых от коронавируса.
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