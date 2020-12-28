Калужский минздрав прокомментировал резкий рост смертности от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в Калужской области растет количество смертей от коронавируса. За прошедшие выходные подтверждены семь летальных случаев. За неделю, с 21 по 27 декабря, в Калужской области умерли от коронавируса 20 человек. В целом в декабре смертность резко выросла. С начала месяца в калужских больницах от ковида скончались 56 пациентов. За весь период пандемии – 165.

Согласно официальным данным регионального оперативного штаба, за период с марта по ноябрь 2020 года в Калужской области одна смерть от коронавируса фиксировалась на каждые 147 выявленных случаев заболевания. А в декабре – одна смерть на каждые 78 случаев заболевания.

Ситуацию KP40 прокомментировал заместитель министра - начальник управления по связям с общественностью и коммуникациями в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

- В настоящее время мы видим, что заболевание протекает в более тяжелой форме с быстрым развитием необратимых осложнений, - отметил Соваков. - Несмотря на проводимую лекарственную терапию, к сожалению, часть пациентов погибает. На исход заболевания так же накладывается и сопутствующая патология. Мы просим соблюдать масочный режим, противоэпедичические меры профилактики, так как это может спасти чью-то жизнь.

На данный момент в Калужской области подтверждены 20 375 случаев заболевания коронавирусом.

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