В Калужской области 20 человек умерли от коронавируса за неделю

На минувших выходных в Калужской области зафиксированы два максимальных суточных прироста новых случаев заболевания коронавирусом за весь период пандемии: 175 – в субботу, 174 – в воскресенье. Общее количество заболевших выросло до 20 375.

Растет и количество смертей. За два выходных дня подтверждены семь летальных случаев. За неделю, с 21 по 27 декабря, в Калужской области умерли от коронавируса 20 человек.

В целом в декабре смертность резко выросла. С начала месяца в калужских больницах от ковида скончались 56 пациентов. За весь период пандемии – 165.

Согласно официальным данным регионального оперативного штаба, за период с марта по ноябрь 2020 года в Калужской области одна смерть от коронавируса фиксировалась на каждые 147 выявленных случаев заболевания. А в декабре – одна смерть на каждые 78 случаев заболевания.

Напомним, первый смертельный случай от коронавируса в Калужской области произошел 15 апреля 2020 года. На тот момент в регионе было 74 случая заболевания.

UPD. Калужский минздрав прокомментировал резкий рост смертности от коронавируса.

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