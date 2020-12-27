Еще четыре человека умерли от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области в воскресенье, 27 декабря, подтвердили 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 375, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 19 058 калужан.

В списке умерших 165 человек. Зафиксированы четыре новые смерти.

На лечении остаются 1152 человека.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 декабря 2020 года