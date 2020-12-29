В Калужской области 771 человек вакцинировался от коронавируса

В Калужской области на данный момент 771 человек сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Вечером 28 декабря на заседании оперативного штаба об этом рассказал министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

Из всех привитых 625 – медицинские работники, 64 – социальные работники, 84 человека – работники системы образования. Проведено исследование на антитела у 3 582 человек, из них 1 848 подлежат вакцинации. В области работают пять прививочных кабинетов. После поступления в регион очередной партии вакцины из федерального центра, к работе приступят ещё 14 прививочных кабинетов.

Ранее мы сообщали, что 12 декабря в Калугу привезли 900 доз вакцины от коронавируса.

На сегодня в Калужской области выявлено 20 543 случая заболевания коронавирусом.

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