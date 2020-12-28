В девяти районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в понедельник, 28 декабря, подтвердили 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 543, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 19 219 калужан.

В списке умерших по-прежнему 165 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 1159 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 241 (-1 к предыдущему дню),

Обнинск – 138 (+4),

Кировский район – 85 (+11),

Малоярославецкий район – 71 (+8),

Козельский район – 64 (+3),

Боровский район – 59 (+1),

Людиновский район – 52 (-1),

Дзержинский район – 51 (+1),

Жуковский район – 50 (+1),

Ферзиковский район – 47 (0),

Сухиничский район – 35 (-3),

Тарусский район – 29 (-2),

Думиничский район – 27 (-3),

Бабынинский район – 26 (-2),

Жиздринский район – 23 (-2),

Мещовский район – 22 (-1),

Перемышльский район – 20 (-1),

Износковский район – 19 (+1),

Юхновский район – 18 (-2),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Медынский район – 15 (-1),

Хвастовичский район – 14 (-1),

Мосальский район - 11 (+1),

Куйбышевский район – 9 (0),

Ульяновский район – 9 (-3),

Барятинский район – 7 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 декабря 2020 года.

В понедельник министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев сообщил, сколько калужан уже привились от коронавируса.

Тем временем

В Калужской области в декабре резко выросла смертность от коронавируса. Миинистерство здравоохранения прокомментировало нам ситуацию. Подробности.

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