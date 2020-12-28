В девяти районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в понедельник, 28 декабря, подтвердили 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 543, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 19 219 калужан.
В списке умерших по-прежнему 165 человек. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 1159 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 241 (-1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 138 (+4),
- Кировский район – 85 (+11),
- Малоярославецкий район – 71 (+8),
- Козельский район – 64 (+3),
- Боровский район – 59 (+1),
- Людиновский район – 52 (-1),
- Дзержинский район – 51 (+1),
- Жуковский район – 50 (+1),
- Ферзиковский район – 47 (0),
- Сухиничский район – 35 (-3),
- Тарусский район – 29 (-2),
- Думиничский район – 27 (-3),
- Бабынинский район – 26 (-2),
- Жиздринский район – 23 (-2),
- Мещовский район – 22 (-1),
- Перемышльский район – 20 (-1),
- Износковский район – 19 (+1),
- Юхновский район – 18 (-2),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Медынский район – 15 (-1),
- Хвастовичский район – 14 (-1),
- Мосальский район - 11 (+1),
- Куйбышевский район – 9 (0),
- Ульяновский район – 9 (-3),
- Барятинский район – 7 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 декабря 2020 года.
В понедельник министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев сообщил, сколько калужан уже привились от коронавируса.
Тем временем
В Калужской области в декабре резко выросла смертность от коронавируса. Миинистерство здравоохранения прокомментировало нам ситуацию. Подробности.
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