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В девяти районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.12.2020 19:22 0 676
В девяти районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в понедельник, 28 декабря, подтвердили 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 543, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 19 219 калужан.

В списке умерших по-прежнему 165 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 1159 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 241 (-1 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 138 (+4),
  • Кировский район – 85 (+11),
  • Малоярославецкий район – 71 (+8),
  • Козельский район – 64 (+3),
  • Боровский район – 59 (+1),
  • Людиновский район – 52 (-1),
  • Дзержинский район – 51 (+1),
  • Жуковский район – 50 (+1),
  • Ферзиковский район – 47 (0),
  • Сухиничский район – 35 (-3),
  • Тарусский район – 29 (-2),
  • Думиничский район – 27 (-3),
  • Бабынинский район – 26 (-2),
  • Жиздринский район – 23 (-2),
  • Мещовский район – 22 (-1),
  • Перемышльский район – 20 (-1),
  • Износковский район – 19 (+1),
  • Юхновский район – 18 (-2),
  • Спас-Деменский район – 17 (0),
  • Медынский район – 15 (-1),
  • Хвастовичский район – 14 (-1),
  • Мосальский район - 11 (+1),
  • Куйбышевский район – 9 (0),
  • Ульяновский район – 9 (-3),
  • Барятинский район – 7 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 декабря 2020 года.

В понедельник министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев сообщил, сколько калужан уже привились от коронавируса.

Тем временем

В Калужской области в декабре резко выросла смертность от коронавируса. Миинистерство здравоохранения прокомментировало нам ситуацию. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.12.2020 19:22 0 676
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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