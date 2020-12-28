В Калужской области за сутки 168 человек заразились коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 28 декабря, подтвердили 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 543, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 19 219 калужан.

В списке умерших 165 человек. Новых случаев не зафиксировано

На лечении остаются 1159 человек.

По всей России за сутки выявлено 27 787 новых случаев коронавируса. За весь период - 3 078 035. Вылечились - 2 471 309. За сутки умерли 487 человек, за весь период - 55 265.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 декабря 2020 года.

В понедельник министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев сообщил, сколько калужан уже привились от коронавируса.

Тем временем

В Калужской области в декабре резко выросла смертность от коронавируса. Миинистерство здравоохранения прокомментировало нам ситуацию. Подробности.

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