В Калужской области сократят еще 106 коек для больных коронавирусом с 10 марта

В Калуге к 10 марта в областной больнице в Анненках сократят еще 106 коек для больных коронавирусом. В понедельник, 1 марта, об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба.

Причина такого решения – сокращение количества болеющих ковидом.

- Они будут переведены в обычный режим работы с целью оказания помощи пациентам с другими заболеваниями, - отмечают в правительстве Калужской области.

В настоящее время в регионе развернуто 1110 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На лечении в стационарах находятся 860 человек.

Всего на данный момент COVID-19 в Калужской области выявлен у 3% населения - это 50 место среди регионов России. Показатель суточной заболеваемости на прошедшей неделе снизился до 9,87. С начала пандемии проведено более 481 тысячи лабораторных исследований. Охват тестированием составляет 222,3 на сто тысяч населения.