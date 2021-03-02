В 17 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 021, сообщили KP40 во вторник, 2 марта, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 110 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 682 калужанина.

Подветрждены две новые смерти. Скончались 58-летний житель Ульяновского района и 65-летний пациент из Калуги. В списке умерших теперь 260 человек.

На лечении остаются 2079 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 425 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 182 (+8),

Боровский район – 122 (-3),

Малоярославецкий район – 116 (0),

Кировский район – 111 (-3),

Козельский район – 105 (-6),

Жуковский район – 93 (+3),

Дзержинский район – 88 (+1),

Людиновский район – 85 (+2),

Думиничский район – 79 (+3),

Бабынинский район – 68 (-5),

Сухиничский район – 66 (-2),

Тарусский район – 60 (-2),

Перемышльский район – 53 (-2),

Медынский район – 51 (-2),

Юхновский район – 49 (-1),

Жиздринский район – 47 (-1),

Спас-Деменский район – 44 (-2),

Мещовский район – 43 (-2),

Мосальский район - 40 (+2),

Ферзиковский район – 39 (+5),

Хвастовичский район – 30 (+2),

Износковский район – 25 (-1),

Ульяновский район – 22 (-1),

Куйбышевский район – 19 (-1)

Барятинский район – 17 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 2 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области сократят еще 106 коек для больных коронавирусом с 10 марта. Подробности.

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