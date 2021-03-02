€ 80.12 0.42
В 17 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 021, сообщили KP40 во вторник, 2 марта, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 110 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 682 калужанина.
Подветрждены две новые смерти. Скончались 58-летний житель Ульяновского района и 65-летний пациент из Калуги. В списке умерших теперь 260 человек.
На лечении остаются 2079 человек.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 425 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 182 (+8),
- Боровский район – 122 (-3),
- Малоярославецкий район – 116 (0),
- Кировский район – 111 (-3),
- Козельский район – 105 (-6),
- Жуковский район – 93 (+3),
- Дзержинский район – 88 (+1),
- Людиновский район – 85 (+2),
- Думиничский район – 79 (+3),
- Бабынинский район – 68 (-5),
- Сухиничский район – 66 (-2),
- Тарусский район – 60 (-2),
- Перемышльский район – 53 (-2),
- Медынский район – 51 (-2),
- Юхновский район – 49 (-1),
- Жиздринский район – 47 (-1),
- Спас-Деменский район – 44 (-2),
- Мещовский район – 43 (-2),
- Мосальский район - 40 (+2),
- Ферзиковский район – 39 (+5),
- Хвастовичский район – 30 (+2),
- Износковский район – 25 (-1),
- Ульяновский район – 22 (-1),
- Куйбышевский район – 19 (-1)
- Барятинский район – 17 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 2 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области сократят еще 106 коек для больных коронавирусом с 10 марта. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!