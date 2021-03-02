Два человека скончались от коронавируса в Калужской области 2 марта

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 260, сообщили KP40 во вторник, 2 марта, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено также 100 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 021.

Выздоровели еще 110 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 682 калужанина.

На лечении остаются 2079 человек.

По всей России за сутки выявлены 10 565 случаев коронавируса. За весь период - 4 268 215. Выписаны – 3 838 040. За последние сутки умер 441 человек, за все время – 86 896.

Тем временем

В Калужской области сократят еще 106 коек для больных коронавирусом с 10 марта. Подробности.

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