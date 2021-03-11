В 15 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 11 марта, подтвердили 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 869, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 90 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 626 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 82-летний житель Кировского района и 75-летний пациент из Юхновского района. В списке умерших теперь 271 калужанин.

На лечении остаются 1972 человека.

В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 395 (-11 к предыдущему дню),

Обнинск – 160 (+2),

Боровский район – 121 (-4),

Малоярославецкий район – 117 (+4),

Козельский район – 111 (+3),

Кировский район – 105 (+3),

Жуковский район – 99 (+4),

Дзержинский район – 95 (-2),

Людиновский район – 90 (+1),

Думиничский район – 86 (+3),

Сухиничский район – 72 (+4),

Бабынинский район – 64 (-2),

Перемышльский район – 54 (+2),

Тарусский район – 51 (-3),

Медынский район – 47 (-2),

Юхновский район – 42 (-2),

Ферзиковский район – 40 (+1),

Жиздринский район – 37 (+1),

Спас-Деменский район – 29 (-1),

Мещовский район – 27 (-2),

Мосальский район - 26 (-1),

Хвастовичский район – 24 (0),

Износковский район – 23 (+1),

Куйбышевский район – 21 (+1)

Ульяновский район – 19 (+2),

Барятинский район – 17 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области смертность в январе выросла на 43,8%. Подробности.

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