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В 15 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 11 марта, подтвердили 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 869, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 90 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 626 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 82-летний житель Кировского района и 75-летний пациент из Юхновского района. В списке умерших теперь 271 калужанин.
На лечении остаются 1972 человека.
В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 395 (-11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 160 (+2),
- Боровский район – 121 (-4),
- Малоярославецкий район – 117 (+4),
- Козельский район – 111 (+3),
- Кировский район – 105 (+3),
- Жуковский район – 99 (+4),
- Дзержинский район – 95 (-2),
- Людиновский район – 90 (+1),
- Думиничский район – 86 (+3),
- Сухиничский район – 72 (+4),
- Бабынинский район – 64 (-2),
- Перемышльский район – 54 (+2),
- Тарусский район – 51 (-3),
- Медынский район – 47 (-2),
- Юхновский район – 42 (-2),
- Ферзиковский район – 40 (+1),
- Жиздринский район – 37 (+1),
- Спас-Деменский район – 29 (-1),
- Мещовский район – 27 (-2),
- Мосальский район - 26 (-1),
- Хвастовичский район – 24 (0),
- Износковский район – 23 (+1),
- Куйбышевский район – 21 (+1)
- Ульяновский район – 19 (+2),
- Барятинский район – 17 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области смертность в январе выросла на 43,8%. Подробности.
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