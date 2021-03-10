В Калужской области смертность в январе выросла на 43,8%

В январе 2021 года в Калужской области скончались 1750 человек. Это на 43,8% больше, чем в январе 2020 года, но на 15% меньше, чем в декабре. Такие данные содержатся в отчете Калугастата, опубликованном на сайте ведомства 9 марта. По сравнению с январем 2019 года смертность возросла на 31%.

В Калуге смертность в январе по сравнению с прошлым годом выросла на 58,6% (с 418 до 663), в Обнинске – на 54,5% (со 112 до 173).

Наибольший относительный рост смертности произошел в Спас-Деменском районе - в три раза (с 6 до 18).

Снизилась смертность в январе по сравнению с январем 2020 года в четырех районах: Износковском (на 16,7%), Ульяновском (на 13,3%), Мосальском (на 12%) и Юхновском (на 4,8%).

От коронавируса в январе 2021 года, по данным оперативного штаба, в Калужской области скончались 49 человек.

В последние недели в нашем регионе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. В день фиксируется менее 100 новых случаев.