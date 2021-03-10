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В Калужской области за сутки 91 человек заболел коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 91 случай заражения коронавирусом, сообщили KP40 в среду, 10 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 30 774.
Выздоровели еще 88 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 536 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 269 человек.
На лечении остается 1969 человек.
По всей России за сутки выявлены 9079 случаев коронавируса. За весь период - 4 351 553. Выписаны – 3 945 527. За последние сутки умерли 466 человек, за все время – 90 275.
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