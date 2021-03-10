В 15 районах Калужской области за сутки уменьшилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 10 марта, подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 774, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 88 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 536 калужан.

Новые смерти не зафиксированы. В списке умерших по-прежнему 269 калужан.

На лечении остаются 1969 человек.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 406 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 158 (+7),

Боровский район – 125 (+5),

Малоярославецкий район – 113 (-2),

Козельский район – 108 (-4),

Кировский район – 102 (-5),

Дзержинский район – 97 (-2),

Жуковский район – 95 (-2),

Людиновский район – 89 (-3),

Думиничский район – 83 (-2),

Сухиничский район – 68 (+3),

Бабынинский район – 66 (-2),

Тарусский район – 54 (+3),

Перемышльский район – 52 (+3),

Медынский район – 49 (+1),

Юхновский район – 44 (+1),

Ферзиковский район – 39 (+2),

Жиздринский район – 36 (+1),

Спас-Деменский район – 30 (-2),

Мещовский район – 29 (-2),

Мосальский район - 27 (-2),

Хвастовичский район – 24 (-1),

Износковский район – 22 (-1),

Куйбышевский район – 20 (-1)

Ульяновский район – 17 (-1),

Барятинский район – 16 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области смертность в январе выросла на 43,8%. Подробности.

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