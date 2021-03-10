€ 80.12 0.42
В 15 районах Калужской области за сутки уменьшилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 10 марта, подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 774, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 88 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 536 калужан.
Новые смерти не зафиксированы. В списке умерших по-прежнему 269 калужан.
На лечении остаются 1969 человек.
В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 406 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 158 (+7),
- Боровский район – 125 (+5),
- Малоярославецкий район – 113 (-2),
- Козельский район – 108 (-4),
- Кировский район – 102 (-5),
- Дзержинский район – 97 (-2),
- Жуковский район – 95 (-2),
- Людиновский район – 89 (-3),
- Думиничский район – 83 (-2),
- Сухиничский район – 68 (+3),
- Бабынинский район – 66 (-2),
- Тарусский район – 54 (+3),
- Перемышльский район – 52 (+3),
- Медынский район – 49 (+1),
- Юхновский район – 44 (+1),
- Ферзиковский район – 39 (+2),
- Жиздринский район – 36 (+1),
- Спас-Деменский район – 30 (-2),
- Мещовский район – 29 (-2),
- Мосальский район - 27 (-2),
- Хвастовичский район – 24 (-1),
- Износковский район – 22 (-1),
- Куйбышевский район – 20 (-1)
- Ульяновский район – 17 (-1),
- Барятинский район – 16 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области смертность в январе выросла на 43,8%. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!