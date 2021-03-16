В Калужской области 37 722 человека привились от коронавируса

В Калужской области по состоянию на 15 марта прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали 37 722 человека. Другие вакцины в нашем регионе пока не применялись. Всего в больницы поступило 45 912 доз препарата, сообщили на заседании регионального оперативного штаба.

За последние четыре дня вакцинировались 1758 человек – по 440 за сутки. За предыдущую неделю в среднем за день прививку делали 444 калужанина. А руководство области, напомним, рассчитывает на 1000 прививок за сутки.

Министр здравоохранения Алан ЦКАЕВ также напомнил, что для получения сертификата о вакцинации от COVID-19 необходимо зарегистрироваться на едином портале Госуслуг и заполнить дневник самонаблюдения.

Всего в нашем регионе выявлено 31 234 случая ковида.

Тем временем

В Калужской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 16%. Подробности.

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