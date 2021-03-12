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В Калужской области 35 964 человека привились от коронавируса
В Калужской области продолжается вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V». По данным на 11 марта, привиты 35 964 человека. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.
В Калуге привито 16 529 человек, в Обнинске - 4 317, во всех остальных районах - 15 118.
- Во всех прививочных пунктах имеется вакцина в достаточном количестве, - заявили в правительстве Калужской области.
На данный момент в наш регион поступило 45 912 доз вакцины.
Ранее в начале марта заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ поручал вакцинировать в день тысячу человек. Однако за 10 дней прививку сделали 4443 калужанина – по 444 в среднем за сутки. Такими темпами добиться вакцинации половины населения области, а именно такие планы ранее анонсировали власти, удастся только через три года.
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса?
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