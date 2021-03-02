В Калужской области 31 521 человек привился от коронавируса

В Калужской области прививку от коронавируса на данный момент сделал 31 521 человек. Такие данные 1 марта назвали на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-службе правительства. Количество привитых превысило количество выявленных случаев ковида в нашем регионе.

Всего в регион поступило 45 912 доз вакцины «Спутник V». Охват вакцинацией составляет 3 145 на сто тысяч населения. Во всех прививочных пунктах вакцина имеется в достаточном количестве, заверяют в оперштабе.

Заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ поручил увеличить количество вакцинаций до одной тысячи в сутки. Он подчеркнул, что к этой работе необходимо активнее подключаться руководителям муниципалитетов и организаций:

- Трудовые коллективы необходимо закрепить за медицинскими учреждениями, чтобы можно было в плановом режиме организовать вакцинацию на территориях предприятий. Это должно быть максимально удобно, с помощью мобильных бригад.

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В школах Калужской области три класса перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Подробности.