В школах Калужской области три класса закрылись на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

Уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди педагогов Калужской области снизился до 3,7%. Это минимальный показатель за весь период мониторинга, сообщил в понедельник, 1 марта, на заседании оперативного штаба министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

На данный момент коронавирусом болеют двое школьников из Обнинска. В наукограде на дистанционное обучение переведены в связи с этим два класса. Гриппом и ОРВИ больны еще 7 учащихся в других школах. На дистанционное обучение переведен один класс в Людиновском районе.

Тем временем

В Калужской области объявлены даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах. Подробности.