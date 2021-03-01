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В Калужской области объявлены даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах
Министерство образования и науки Калужской области в понедельник, 1 марта, объявило даты проведения в 2021 году в школах последних звонков и выпускных вечеров.
Последние звонки для выпускников 9-11 классов рекомендовано провести в субботу, 22 мая.
Выпускные вечера у девятых классов должны состояться в среду, 9 июня. Выпускные у 11-классников – в субботу, 26 июня.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса в 2020 году в Калужской области были перенесены ЕГЭ, традиционное июньское шествие выпускников отменили, но 11-классники все же прошлись по Калуге 25 агуста - в День города.
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