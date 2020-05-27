В Калуге отменили шествие выпускников

В среду, 27 мая, депутаты городской Думы Калуги обсудили судьбу выпускного. Праздник планировалось провести 20 июня. Такое решение народные избранники приняли на заседании 26 марта. Но из-за пандемии коронавируса от этих планов пришлось отказаться. На сегодняшней встрече депутаты отменили принятое ранее постановление о проведении Дня выпускника.

- Новая дата выпускного остаётся открытой, - прокомментировали KP40 в пресс-службе калужской городской Думы. – И депутаты, и руководство Управления образования согласились с тем, что отменять праздник ни в коем случае не надо. Начальник Управления образования Ольга Лыткина предложила взять паузу и вернуться к этому вопросу позже, когда станет понятно, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса.

Депутаты обсудят эту тему вновь на заседании гордумы в июне. Возможно, тогда же будут предложены варианты по дате праздника и формату его проведения.

Напомним, недавно врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ выступил с инициативой о проведении выпускного в августе, в рамках празднования Дня города. Градоначальник предложил предварительно обсудить эту идею с выпускниками и их родителями.

Корреспонденты KP40 уже пообщались на эту тему с семьями, в которых есть выпускники. Многим предложение Дмитрия Денисова совместить выпускной и День города нравится. Единственное, что смущает, это дата проведения праздника. В нынешнем году она приходится на 29 августа. Выпускники, поступившие в вузы в других городах, к этому времени, скорее всего, уже уедут из Калуги.

Как вариант, можно провести День города на одну-две недели раньше. Предлагаем посвятить его в этом году нашим выпускникам.

На ваш взгляд, какая дата проведения выпускного в Калуге в 2020 году является оптимальной? Выпускной нужно провести в начале августа, после окончания основной волны ЕГЭ Выпускной надо совместить с Днём города 29 августа Поддерживаю идею совместного проведения выпускного и Дня города, но дату праздника желательно перенести на середину августа Предлагаю совсем не проводить выпускной Свой вариант (напишу в комментариях) Голосование заканчивается 10/06/2020

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