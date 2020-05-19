В Калуге назвали дату проведения замены выпускного

Как мы рассказывали, в этом году из-за пандемии коронавируса выпускной оказался под угрозой. Даже последние звонки в школах пройдут лишь в онлайн-режиме. Но калужские чиновники считают, что несправедливо лишать детей праздника.

- Давайте подумаем, после всех этих ограничительных мероприятий всё-таки нужно наших выпускников отметить, может быть, в рамках Дня города, - предложил врио городского головы Калуги Дмитрий Денисов на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 18 мая. - Каким образом мы можем отметить наших выпускников, чтобы они в памяти зафиксировали свой выпускной класс. Я думаю, что и с родителями нужно пообщаться на эту тему. Задача творческая, очень необычная. К сожалению, на всю жизнь запомнят люди лето-2020, отсутствие традиционного праздника. Поэтому должно быть компенсационное мероприятие в рамках Дня города, где-нибудь в августе месяце.

Напомним, День города в Калуге отмечают в последнюю субботу августа. В нынешнем году это 29 августа.