В Калужской области последние звонки заменят флешмобом

В Калужской области из-за эпидемии коронавируса отменили привычный формат проведения последних звонков в школах. Однако в пятницу, 29 мая, запланировано проведения флешмоба, сообщили в региональном министерстве образования. Он называется «Звоним из дома».

- В пятницу, 29 мая, в 12:15 открывайте свои окна, звоните в колокольчик и запускайте в небо воздушные шары, поддерживая выпускников школ Калужской области, - сообщают в министерстве. - Старт флешмобу даст глава регионального минобрнауки Александр Аникеев, отпустив в небо возле дома правительства воздушные шары – вечный символ юности, мечтаний, полёта и великих свершений.

В 2020 году в школах Калуги и области около 14 тысяч выпускников 9 и 11 классов.

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