Опубликовано новое расписание ЕГЭ на 2020 год

На прошлой неделе федеральные чиновники сообщали о том, что Единые государственные экзамены для тех, кто поступает в вузы, начнутся с 29 июня. Однако в понедельник, 25 мая, Рособрнадзор уточнил расписание.

- Принятое коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены, - рассказал министр просвещения Сергей КРАВЦОВ.

По его словам, это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях.

Расписание ЕГЭ в 2020 году:

3 июля – география, литература, информатика.

6-7 июля – русский язык,

10 июля – профильная математика,

13 июля – история и физика,

16 июля – обществознание и химия,

20 июля – биология и письменная часть по иностранным языкам,

22-23 июля – устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Расписание резервных дней в августе:

3 августа – география, литература, информатика, биология, история и устная часть по иностранным языкам,

5 августа – русский язык,

7 августа – обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть по иностранным языкам.

8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

В Калуге и Калужской области, напомним, учёбу в школах до 29 мая продолжают ученики 9-11 классов. Все остальные уже ушли на каникулы.