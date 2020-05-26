Опубликовано новое расписание ЕГЭ на 2020 год

На прошлой неделе федеральные чиновники сообщали о том, что Единые государственные экзамены для тех, кто поступает в вузы, начнутся с 29 июня. Однако в понедельник, 25 мая, Рособрнадзор уточнил расписание.
- Принятое коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены, - рассказал министр просвещения Сергей КРАВЦОВ.
По его словам, это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях.
Расписание ЕГЭ в 2020 году:
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.
Расписание резервных дней в августе:
Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.
В Калуге и Калужской области, напомним, учёбу в школах до 29 мая продолжают ученики 9-11 классов. Все остальные уже ушли на каникулы.
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