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Опубликовано новое расписание ЕГЭ на 2020 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.05.2020 10:59 0 685
Опубликовано новое расписание ЕГЭ на 2020 год

На прошлой неделе федеральные чиновники сообщали о том, что Единые государственные экзамены для тех, кто поступает в вузы, начнутся с 29 июня. Однако в понедельник, 25 мая, Рособрнадзор уточнил расписание.

- Принятое коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены, - рассказал министр просвещения Сергей КРАВЦОВ.

По его словам, это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях.

Расписание ЕГЭ в 2020 году:

  • 3 июля – география, литература, информатика.
  • 6-7 июля – русский язык,
  • 10 июля – профильная математика,
  • 13 июля – история и физика,
  • 16 июля – обществознание и химия,
  • 20 июля – биология и письменная часть по иностранным языкам,
  • 22-23 июля – устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Расписание резервных дней в августе:

  • 3 августа – география, литература, информатика, биология, история и устная часть по иностранным языкам,
  • 5 августа – русский язык,
  • 7 августа – обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть по иностранным языкам.
  • 8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

В Калуге и Калужской области, напомним, учёбу в школах до 29 мая продолжают ученики 9-11 классов. Все остальные уже ушли на каникулы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.05.2020 10:59 0 685
Тэги: образование егэ школа
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