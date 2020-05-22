Опубликовано расписание ЕГЭ в 2020 году

Как мы уже рассказывали, сдачу Единых государственных экзаменов выпускники школ в нынешнем году начнут 29 июня. Задержка на месяц вызвана эпидемией коронавируса COVID-19.

В пятницу, 22 мая, министерство образования Калужской области опубликовало расписание экзаменов:

29 июня – география, литература, информатика,

2 и 3 июля – русский язык,

6 июля – профильная математика,

9 июля – история, физика,

13 июля – обществознание, химия,

16 июля – биология, письменная часть по иностранным языкам,

18 и 20 июля – устная часть по иностранным языкам.

Напомним, ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы всем на основании итоговых годовых оценок.



Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: аудитории продезинфицируют, участникам измерят температуру, установят емкости с антисептиками. Всех рассадят на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

В Калуге страшеклассники будут учиться удалённо до 29 мая. После этого у них будет время на подготовку к ЕГЭ.