Опубликовано расписание ЕГЭ в 2020 году

Как мы уже рассказывали, сдачу Единых государственных экзаменов выпускники школ в нынешнем году начнут 29 июня. Задержка на месяц вызвана эпидемией коронавируса COVID-19.
В пятницу, 22 мая, министерство образования Калужской области опубликовало расписание экзаменов:
Напомним, ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы всем на основании итоговых годовых оценок.
Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: аудитории продезинфицируют, участникам измерят температуру, установят емкости с антисептиками. Всех рассадят на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
В Калуге страшеклассники будут учиться удалённо до 29 мая. После этого у них будет время на подготовку к ЕГЭ.
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