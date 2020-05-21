Путин назвал дату начала ЕГЭ

Выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ для поступления в вузы 29 июня. В четверг, 21 мая, об этом заявил президент России Владимир ПУТИН на совещании по вопросам образования. Призыв в армию для выпускающихся из школ юношей отложат.

На ЕГЭ выпускников должны рассадить с учётом дистанции в 1,5 метра, кабинеты продезинфицируют и оснастят индивидуальными средствами защиты.

Напомним, экзамены должны были начаться ещё в конце мая, однако из-за эпидемии коронавируса их перенесли. В девятых классах ОГЭ и вовсе отменили.

В школах Калуги и Калужской области ученики младших классов уже ушли на каникулы. Средняя школа закончит учёбу 22 мая. Старшая – через неделю.