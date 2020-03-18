Сдачу ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Калужской области досрочную сдачу ЕГЭ и выпускных экзаменов перенесли на основной период, который запланирован на 25 мая-29 июня. Об этом сообщило региональное министерство образования.

- Информация о сроках и порядке перерегистрации на основной период участников, заявившихся на досрочный период ЕГЭ, будет размещена на официальном сайте министерства образования и науки Калужской области, а также на сайте «Государственная итоговая аттестация в Калужской области» в разделе «Новости» в течение следующей недели, - подчеркнули в Минобразования.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-4842-719-343 и 8-4842-53-99-97.

Напомним, 18 марта врио губернатора Калужской области ввёл в нашем регионе режим повышенной готовности. Что из-за этого изменится в жизни Калуги и калужан, мы подробно рассказывали в этой новости.

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