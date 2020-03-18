$ 73.89 0.24
82.31 0.44
Главная Новости Общество

В Калужской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 10:10 22 11086
В Калужской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Во вторник, 17 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление о введении на территории Калужской области режима повышенной готовности. Он будет действовать до 30 апреля. Рассказываем, что в связи с этим поменяется в нашей жизни.

Постановление предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек.

Больницы и объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием граждан переведены в режим карантина.

В школах введены каникулы с 17 марта и до особого распоряжения. Учреждения допобразования переводятся на дистанционный режим работы.

В детских садах введен режим свободного посещения.

В детских лагерях отменены все смены до особого распоряжения.

Региональному министерству труда и социальной защиты совместно с полицией поручено обеспечить поэтапное изменение режима работы ФГУП «Многофункциональный миграционный центр» вплоть до полной приостановки его деятельности до особого распоряжения.

Всем калужанам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо сообщать о своем возвращении в Россию, месте, датах пребывания на указанных территориях и другую необходимую  информацию в медицинские учреждения по месту жительства.

- При появлении первых респираторных симптомов нужно сразу же обратиться за медицинской помощью на дому без посещения поликлиники. Телефон горячей линии - *040.

Кроме того, все, кто прибыл из нижеперечисленных стран, должны уйти в самоизоляцию на 14 дней:

  • Китай,
  • Корея,
  • Италия,
  • Иран,
  • Франция,
  • Германия,
  • Испания,
  • иные государства-члены Европейского союза,
  • Сербия,
  • Албания,
  • Великобритания,
  • Северная Ирландия,
  • Северная Македония,
  • Черногория,
  • Андорра,
  • Норвегия,
  • Швейцария,
  • Исландии,
  • Монако,
  • Лихтенштейн,
  • Молдова,
  • Беларусь,
  • Украина,
  • Босния и Герцеговина,
  • Ватикан,
  • Сан-Марино,
  • Хорватия,
  • США.

Собственникам кинотеатров рекомендовано принять дополнительные меры по дезинфекции зрительных залов между сеансами.

Дезинфекцию также обязали проводить внутри салонов общественного транспорта.

Кроме того, всем работодателям рекомендовали измерять температуру сотрудников. И не допускать на рабочее место работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Напомним, 17 марта в Калуге выявили первого заболевшего коронавирусом.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 10:10 22 11086
Тэги: коронавирус общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 22 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Технологии для добрых дел: Клиенты Газэнергобанка могут производить оплату благотворительных пожертвований по QR-коду
12 мар 2020 14:24
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
ВТБ в Калужской области нарастил розничный кредитный портфель на 22%
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
МегаФон предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций
Бизнес-конференция в Этномире
«Этномир» объявляет месяц открытых дверей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге выявлен первый заболевший коронавирусом. Как вы думаете, когда это всё закончится? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
5 главных факторов, которые следует учесть при покупке плоттера
Часы Hublot: обзор лучших женских моделей
Счетный комитет рекомендует правительству не завершать реализацию проекта «Астана LRT»

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru