В Калужской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Во вторник, 17 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление о введении на территории Калужской области режима повышенной готовности. Он будет действовать до 30 апреля. Рассказываем, что в связи с этим поменяется в нашей жизни.

Постановление предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек.

Больницы и объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием граждан переведены в режим карантина.

В школах введены каникулы с 17 марта и до особого распоряжения. Учреждения допобразования переводятся на дистанционный режим работы.

В детских садах введен режим свободного посещения.

В детских лагерях отменены все смены до особого распоряжения.

Региональному министерству труда и социальной защиты совместно с полицией поручено обеспечить поэтапное изменение режима работы ФГУП «Многофункциональный миграционный центр» вплоть до полной приостановки его деятельности до особого распоряжения.

Всем калужанам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо сообщать о своем возвращении в Россию, месте, датах пребывания на указанных территориях и другую необходимую информацию в медицинские учреждения по месту жительства.

- При появлении первых респираторных симптомов нужно сразу же обратиться за медицинской помощью на дому без посещения поликлиники. Телефон горячей линии - *040.

Кроме того, все, кто прибыл из нижеперечисленных стран, должны уйти в самоизоляцию на 14 дней:

Китай,

Корея,

Италия,

Иран,

Франция,

Германия,

Испания,

иные государства-члены Европейского союза,

Сербия,

Албания,

Великобритания,

Северная Ирландия,

Северная Македония,

Черногория,

Андорра,

Норвегия,

Швейцария,

Исландии,

Монако,

Лихтенштейн,

Молдова,

Беларусь,

Украина,

Босния и Герцеговина,

Ватикан,

Сан-Марино,

Хорватия,

США.

Собственникам кинотеатров рекомендовано принять дополнительные меры по дезинфекции зрительных залов между сеансами.

Дезинфекцию также обязали проводить внутри салонов общественного транспорта.

Кроме того, всем работодателям рекомендовали измерять температуру сотрудников. И не допускать на рабочее место работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Напомним, 17 марта в Калуге выявили первого заболевшего коронавирусом.

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