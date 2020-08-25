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Выпускное шествие всё-таки состоялось: какие наряды выбрали калужане

Опубликовано: 25.08.2020 11:22 8 3618

 

В этом году на праздник, который из-за карантина перенесли аж на конец августа, многие пришли в тёмных нарядах.

Серафим СЕРГЕЕВ, школа № 46, будущий юрист, Ксения ИЛЬИНА, школа № 15, будущий журналист, и Матвей ИВАНАШКО, школа № 46, выбрал Российский экономический университет им. Плеханова (технология продукции и организация общественного питания).
— Тёмный наряд — это немного траура по коронавирусу. Знаете, как в старину считалось: чем страшнее — тем больше нечисти отпугнёшь. Именно в таких целях!

Алёна ХУРТИНА, 11 «А», школа № 15. Планирует стать юристом, учёбу продолжит в Калуге.

— Я сильно переживала, что мы могли остаться без выпускного, потому что готовилась, выбирала наряд. За платьем ездила в Москву.

Анастасия ТУМАНОВА,11 «А», гимназия № 24. Хочет стать журналистом или дизайнером.

— Наряд я заказывала через Интернет за границей. Когда отменили выпускной, не расстроилась, потому что у нас с одноклассниками был собственный праздник. 

Евгения ДМИТРИЕВА, частная школа. Будущий преподаватель русского языка иностранцам. 2 года занималась рукопашным боем.

— Платье я покупала ещё до карантина. Ездила с мамой и братом в Тулу. Планировалось, что надену платье всего один раз. И, когда выпускной отменили, было лёгкое разочарование, что ни разу не придётся в нём выйти.

Илья ГЛУХОВ, 11 «В», школа № 7. Решил связать свою жизнь с IT-технологиями и поступил в Москве в Высшую школу экономики.

Ольга ГРАЧЁВА, 11 «А», школа № 11. Будущий биотехнолог. У Ольги — 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по химии.

— К экзаменам готовилась сама, мне было интересно. Когда выпускной отменили, расстроилась. И сейчас не скажу, что грустно, — просто уже конец августа, и хочется поскорее уехать в Москву, в университет. Жду, когда нам разрешат заселиться в общежитие.

Герман ПАВЛЮК и Константин ВИНЕДИКТОВ, 11 «А», школа № 46.

Константин рассказал, что год готовился к выпускному, выбирал вещи, примерял. Костюм собрал сам, по своему вкусу. А Герман просто зашёл в магазин и сразу всё подобрал.

Екатерина ШИРЯЕВА, гимназия № 24. Будущий юрист. Имеет золотой значок ГТО. Признаётся, что сдала нормативы легко, так как у неё хорошая физическая подготовка.

— Мне хотелось прийти на выпускной в чём-то необычном, поэтому выбрала костюм. Долго о наряде не думала. Просто заглянула в шкаф и подобрала, что больше нравится. Когда выпускной отменили, восприняла, как траур. Ведь мы готовились, нанимали стилистов. Ещё и экзамены перенесли, и поступление в вуз. Но теперь я очень рада, сегодня — ​наш праздник!

Дарья САПУНОВА (11 «А», школа №17), будущий предприниматель.

- К выпускному начала готовиться с зимы. Сначала думала, что надену платье, но потом остановила выбор на костюме. Когда выпускной отменили, все девчонки в классе расстроились, потому что большинство уже купили наряды. Ресторан тоже отменили. А сейчас мы рады, что шествие все-таки состоялось.

Закадычные друзья: Дмитрий ЦЫГАНОВ, Павел КОМАРОВ, Андрей КОСЕНКО, Данил ТРУНОВ, Ирислав КРАСНОВ, Егор МАРЧЕНКОВ (школа №7).

Мария Исаева и Дмитрий Марчук, школа № 17.

Опубликовано: 25.08.2020 11:22 8 3618
Тэги: Выпускной
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