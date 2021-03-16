€ 80.12 0.42
В Калужской области один человек скончался от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 275, сообщили KP40 во вторник, 16 марта, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 86 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 320.
Выздоровел еще 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 29 051 калужанин.
На лечении остаются 1994 человека.
По всей России за сутки выявлены 9393 случая коронавируса. За весь период - 4 409 438. Выписаны за сутки – 10 644, за весь период – 4 014 220. За последние сутки умерли 443 человека, за все время – 92 937.
Тем временем
В Калужской области продолжают сокращать койки для больных коронавирусом. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!