В Калужской области один человек скончался от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 275, сообщили KP40 во вторник, 16 марта, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены также 86 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 31 320.

Выздоровел еще 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 29 051 калужанин.

На лечении остаются 1994 человека.

По всей России за сутки выявлены 9393 случая коронавируса. За весь период - 4 409 438. Выписаны за сутки – 10 644, за весь период – 4 014 220. За последние сутки умерли 443 человека, за все время – 92 937.

Тем временем

В Калужской области продолжают сокращать койки для больных коронавирусом. Подробности.

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