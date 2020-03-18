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Артамонов рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 16:50 5 584
Артамонов рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Во вторник, 17 марта, бывший губернатор Калужской области, а ныне член Совета Федерации Анатолий АРТАМОНОВ ответил на вопросы журналистов в Калуге.

В частности, он подчеркнул, что в России коронавирус не станет помехой голосованию по поправкам в Конституцию, которое назначено на 22 апреля. Также Артамонов сообщил, что к началу лета с пандемией коронавируса будет покончено, передает ГТРК Калуга.

Ответил экс-губернатор области и на вопросы журналистов личного характера. В частности, признался, что хотел уйти в 2015 году, но по рекомендации президента остался. Подобное почувствовал и в этот раз, но понимал: уходить надо, когда нужно. Взвесив все за и против, Анатолий Артамонов после почти 20-летнего руководства регионом покинул пост. На новой должности в Совете Федерации он планирует помогать родному региону, но делать это надо так, чтобы не обижать другие.

Кроме того, Анатолий Артамонов объяснил, что в последний год умышленно не проводил пресс-конференции: хотел уменьшить интерес к своей персоне, чтобы преемнику свободно работалось на новом поле деятельности. Также Анатолий Артамонов признался, что дал старт многим проектам в регионе, зная, что не успеет проконтролировать их завершение.

Что касается обустройства набережной Яченского водохранилища, то вопрос открыт. Как отметил Анатолий Артамонов, пока сами жители не решат, какой она должна быть, невозможно будет даже разработать проект. А в целом, если очистить дно водохранилища, построить очистные сооружения и благоустроить прибрежную территорию, то и обустраивать набережную не понадобится. Это и так будет объект, достойный восхищения, уверен бывший глава региона.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 16:50 5 584
Тэги: коронавирус анатолий артамонов
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