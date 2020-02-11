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«Продам оберег от коронавируса»: как аферисты наживаются на панике

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 11.02.2020 20:00 0 131
«Продам оберег от коронавируса»: как аферисты наживаются на панике

Как аферисты наживаются на панике, возникшей из-­за вспышки новой болезни.

— Мама, не покупай этот крем — ​он сделан в Китае, а там сейчас коронавирус! — ​заявила на днях младшая дочь девяти лет, глядя на то, как я, стоя у стеллажа с косметикой в одном из магазинов, верчу в руках тюбик с сывороткой для лица. Надпись на коробочке была выполнена иероглифами, которые дочка приняла за китайские. Пришлось прочитать ей лекцию о том, почему тюбик крема не представляет для нас никакой опасности.

Дочь, кажется, поверила мне не до конца: коронавирусные страшилки, которые сыплются на нас с телеэкрана и из радиоприёмника, кажутся более убедительными. Причём не только детям, но и взрослым.

Более 40 тысяч заражённых, свыше тысячи погибших — ​такова статистика на сегодняшний день. Пик нового заболевания, по мнению учёных, придётся на вторую половину февраля.

Неудивительно, что у многих россиян в связи с этими событиями развилась коронафобия. Люди в ужасе скупают в аптеках медицинские маски и противовирусные препараты. За предыдущую неделю их продажи выросли почти на 30%.

Радостно потирают руки не только владельцы аптечных сетей, но и страховщики, предлагающие потенциальным клиентам застраховать своё здоровье от китайского коронавируса. Подсуетились и простые «Остапы Бендеры».

Интернет-­ресурсы, публикующие частные объявления, прямо-таки пестрят предложениями по защите потенциальных клиентов от опасного недуга.

Амулет от «карельских шаманов»

В числе самых популярных предложений — ​талисманы, обереги, амулеты. «Талисман создан по древним инструкциям, защищает от любых вирусов, — ​говорится в описании серебряной подвески на одном из популярных сайтов объявлений. — ​Оберегает также от вспышки коронавируса, смертельно опасной болезни, вызывающей осложнённую степень пневмонии.

По словам автора объявления, талисманы при­возят от карельских шаманов. За оберег предприимчивый товарищ просит 5 тыс. руб­лей. Желающие могут доплатить 2 тысячи и получить амулет, освящённый в храме. Он, по словам продавца, обладает большей мощностью.

Продолжение статьи читайте на сайте газеты «Калужский перекрёсток».

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 11.02.2020 20:00 0 131
Тэги: общество коронавирус
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