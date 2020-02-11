«Продам оберег от коронавируса»: как аферисты наживаются на панике

Как аферисты наживаются на панике, возникшей из-за вспышки новой болезни.
— Мама, не покупай этот крем — он сделан в Китае, а там сейчас коронавирус! — заявила на днях младшая дочь девяти лет, глядя на то, как я, стоя у стеллажа с косметикой в одном из магазинов, верчу в руках тюбик с сывороткой для лица. Надпись на коробочке была выполнена иероглифами, которые дочка приняла за китайские. Пришлось прочитать ей лекцию о том, почему тюбик крема не представляет для нас никакой опасности.
Дочь, кажется, поверила мне не до конца: коронавирусные страшилки, которые сыплются на нас с телеэкрана и из радиоприёмника, кажутся более убедительными. Причём не только детям, но и взрослым.
Более 40 тысяч заражённых, свыше тысячи погибших — такова статистика на сегодняшний день. Пик нового заболевания, по мнению учёных, придётся на вторую половину февраля.
Неудивительно, что у многих россиян в связи с этими событиями развилась коронафобия. Люди в ужасе скупают в аптеках медицинские маски и противовирусные препараты. За предыдущую неделю их продажи выросли почти на 30%.
Радостно потирают руки не только владельцы аптечных сетей, но и страховщики, предлагающие потенциальным клиентам застраховать своё здоровье от китайского коронавируса. Подсуетились и простые «Остапы Бендеры».
Интернет-ресурсы, публикующие частные объявления, прямо-таки пестрят предложениями по защите потенциальных клиентов от опасного недуга.
Амулет от «карельских шаманов»
В числе самых популярных предложений — талисманы, обереги, амулеты. «Талисман создан по древним инструкциям, защищает от любых вирусов, — говорится в описании серебряной подвески на одном из популярных сайтов объявлений. — Оберегает также от вспышки коронавируса, смертельно опасной болезни, вызывающей осложнённую степень пневмонии.
По словам автора объявления, талисманы привозят от карельских шаманов. За оберег предприимчивый товарищ просит 5 тыс. рублей. Желающие могут доплатить 2 тысячи и получить амулет, освящённый в храме. Он, по словам продавца, обладает большей мощностью.
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