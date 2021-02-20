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В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 20.02.2021 09:40 8 1394
В Калужской области смертность в 2020 году выросла на 17%. Пик пришелся на декабрь

За 2020 год в Калужской области скончались 17 200 человек. Это на 2509 или на 17% больше, чем за 2019 год, сообщается в отчете Калугастата, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В городах нашей области смертность выросла на 18,7%, в сельских населенных пунктах – на 12%.

Если в 2019 году на 1000 жителей в Калужской области пришлось 14,9 смертей, то в 2020 – 17,2.

Смертность в Калужской области на 1000 жителей с 2008 по 2020 годы.

Общее количество умерших в Калужской области было выше в 2008 году (17 374), однако по смертям на 1000 жителей показатель тогда был ниже - 17,1.

Последующее десятилетие смертность в Калужской области постепенно снижалась. Пока не наступила пандемия коронавируса.

Когда начался рост

смертность калужская область

Сравнение смертности в Калужской области по месяцам в 2019 и 2020 годах.

С января по февраль 2020 года смертность в нашем регионе была даже немного ниже, чем в 2019 году.

Первый случай ковида в Калужской области был зафиксирован 17 марта. Болезнь выявили у мужчины, который вернулся из поездки в Италию.

Первая подтвержденная смерть – в апреле, когда умер житель Подмосковья, приехавший в Калужскую область.

А в мае произошел резкий рост смертности. Показатели 2020 года превысили данные 2019 на 19,5%.

Пик наблюдался и в июне – рост на 32%.

С июля по сентябрь смертность-2020 превышала показатели смертности-2019, но в рамках статистической погрешности.

А вот дальше наблюдался резкий рост: октябрь – превышение на 26%, ноябрь – на 62%, декабрь – на 68%.

Росла в эти месяцы и смертность от коронавируса. Однако за весь 2020 год COVID-19, по данным регионального оперативного штаба, унес жизни 172 человек.

Где умирали чаще всего

В 2020 году смертность выросла во всех городах и районах Калужской области, кроме одного. В Мещовском районе за 2019 год умерли 192 человека, а в 2020 – 183.

Лидерами по смертности на душу населения в 2020 году стали Спас-Деменский (22,7 смерти на 1000 жителей), Юхновский (21,9), Медынский (20,9) и Сухиничский (20,2) районы. Они же, но с меньшими показателями, были среди лидеров в этой печальной статистике и годом ранее.

Наименьшие показатели смертности в Калужской области в 2020 году зафиксированы в Жуковском (14,5 смерти на 1000 жителей), Ферзиковском (14,6) районах и Обнинске (14,7).

Калуга оказалась в середине списка – 17,7. В областном центре за год смертность выросла на 21,5%.

Смертность от коронвируса в Калужской области в 2020 году.

Что говорят в Минздраве

Что стало причиной такого резкого роста смертности?

Ситуацию нам прокомментировал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ:

- На этот факт роста смертности повлияла как пандемия, так и демографическая яма 90-х. В течение девяти лет уровень смертности постепенно снижался, однако в 2020 году он повысился на 17% и составил 17209 (в данных Калугастата указано 17 200 – прим. ред.) случаев.

Отметим, что ранее калужане жаловались на закрытие больниц и поликлиник для оказания плановой медпомощи. Они открылись вместе с санаториями только в начале июля. Возможно, это стало причиной резкого роста смертности в июне.

Как поменяется ситуация в начале 2021 года, узнаем через две недели, когда Калугастат опубликует данные за январь.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 20.02.2021 09:40 8 1394
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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