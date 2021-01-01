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В Калужской области за сутки подтверждены 173 новых случая коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.01.2021 12:07 0 1930
В Калужской области за сутки подтверждены 173 новых случая коронавируса

В Калужской области в пятницу, 1 января, подтвердили 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 222, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 177 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 19 911 калужан.

В списке умерших 172 человека. Новых случаев за сутки не зафиксировано

На лечении остаются 1139 человек.

По всей России за сутки выявлено 27 039 новых случаев коронавируса. За весь период - 3 186 336. Вылечились - 2 580 138. За сутки умерли 536 человек, за весь период - 57 555.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 января 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 января 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 января 2021 года.

UPD. В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 215 (+12 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 128 (+5),
  • Кировский район – 80 (-2),
  • Козельский район – 69 (-2),
  • Боровский район – 68 (-2),
  • Людиновский район – 65 (-1),
  • Малоярославецкий район – 57 (-1),
  • Жуковский район – 55 (-2),
  • Дзержинский район – 53 (+1),
  • Ферзиковский район – 41 (0),
  • Сухиничский район – 34 (+1),
  • Думиничский район – 30 (-1),
  • Жиздринский район – 29 (0),
  • Тарусский район – 27 (+2),
  • Мещовский район – 25 (-1),
  • Перемышльский район – 23 (-1),
  • Бабынинский район – 22 (+1),
  • Износковский район – 20 (-2),
  • Спас-Деменский район – 18 (0),
  • Юхновский район – 17 (-1),
  • Медынский район – 16 (-1),
  • Хвастовичский район – 13 (-2),
  • Ульяновский район – 11 (-3),
  • Мосальский район - 9 (-1),
  • Куйбышевский район – 8 (-1),
  • Барятинский район – 6 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 янвваря 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 янвваря 2021 года.

Тем временем

В Калужской области в декабре резко выросла смертность от коронавируса. Миинистерство здравоохранения прокомментировало нам ситуацию. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.01.2021 12:07 0 1930
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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