Улицу Театральную превратят в жемчужину Калуги

В среду, 27 мая, на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы Владислава Шапши во главе Калужской области, глава региона рассказал о планах по благоустройству.

В частности, он сообщил, что работы на улице Театральной, начатые в прошлом оду, будут продолжены:

- Есть вопросы по перепроектированию ливневки, спрятать провода в землю. Это недешевый проект, но надо сделать из этой улицы жемчужину Калуги.

В то же время это не единственный объект, благоустройством которого будут заниматься в Калуге.

Как отметил Владислав Шапша, многим по душе проект по благоустройству набережной Яченского водохранилища. Глава региона сам там гулял, когда ранее жил в областном центре. Новый проект - более продуманный. Предстоит благоустроить полтора километра набережной, откроют велосипедные, прогулочные дорожки.