В Калуге на очистку воды потратят 16 миллиардов рублей

В Калужской области продолжат работы по улучшению качества водопроводной воды. Как рассказал в среду, 27 мая, на пресс-конференции в Калуге глава региона Владислав ШАПША, уже в этом году запланировано строительство 50 станций очистки воды в 20 муниципалитетах.

- Есть возможность собирать станции у себя, и это обходится нам в два раза дешевле, - подчеркнул руководитель Калужской области.

По его словам, самый крупный проект - в Калуге. В областном центре на систему закрытого водоснабжения готовы потратить около 16 миллиардов рублей.

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