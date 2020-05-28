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В Калуге на очистку воды потратят 16 миллиардов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2020 06:49 2 505
В Калуге на очистку воды потратят 16 миллиардов рублей

В Калужской области продолжат работы по улучшению качества водопроводной воды. Как рассказал в среду, 27 мая, на пресс-конференции в Калуге глава региона Владислав ШАПША, уже в этом году запланировано строительство 50 станций очистки воды в 20 муниципалитетах.

- Есть возможность собирать станции у себя, и это обходится нам в два раза дешевле, - подчеркнул руководитель Калужской области.

По его словам, самый крупный проект - в Калуге. В областном центре на систему закрытого водоснабжения готовы потратить около 16 миллиардов рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2020 06:49 2 505
Тэги: область
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