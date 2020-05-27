Вонючую свалку в Тимашово закроют с 1 июля

Одной из тем пресс-конференции главы региона 27 мая стал вопрос об экотехнопарке в Михалях, который, как выразилась столичная журналистка, его задавшая, «прогремел в прошлом году».

- Конечно технопарк там большой, крупный, но и самый современный, - сказал Владислав Шапша. - Об этом тоже нельзя умалчивать… Он нашпигован таким оборудованием, что можно только позавидовать... И главная наша задача, чтобы он работал не на захоронение, а на сортировку и переработку мусора. Это главный вопрос, на самом деле все на это нацелено. И что я точно могу сказать - ни одно предприятие, в том числе экотехнопарк «Калуга», не будет работать с нарушением каких-либо экологических норм. Это главное требование к этому технопарку.

Кстати, как оказалось, каждый калужанин в год производит в среднем 300 килограмм мусора, а вся Калужская область - полмиллиона тонн. Причем, это только то, что учитывается, а с «нелегальным» мусором получается и того больше. По словам Шапши, в этой ситуации единственный выход –мусоропереработка. И цель, которую ставят перед собой калужские власти – захоранивать не более 20 процентов отходов, а остальное перерабатывать. Одна из мер, которые должны поспособствовать достижению этой цели – активное внедрение контейнеров для раздельного сбора мусора.

Продолжая тему экологии, затронул Владислав Шапша и вопрос полигона Тимашово в Боровском районе. Эта свалка доставляет большие проблемы местным жителям своей вонью.

- С 1 июля полигон в Тимашово будет закрыт, - сказал Шапша. – Решение принято. После этого мусор поедет как раз в технопарк «Калуга».

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