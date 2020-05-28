В Калужской области решат проблему обманутых дольщиков

В нынешнем году в Калужской области завершат строительство более половины из 24 долгостроев. А все проблемы обманутых дольщиков решатся до конца следующего года. Об этом на пресс-конференции в Калуге в среду, 27 мая, рассказал глава региона Владислав ШАПША.

- В данном случае дело не только в коммуникациях, - отметил он. - На сегодняшний день все бюрократические и юридические проблемы сняты, цена вопроса - 15 миллионов рублей. Это оплатит бюджет. До конца года вопрос будет закрыт, и жители получат ключи.

По его словам, дома передаются в Фонд обманутых дольщиков. И эскроу-счета теперь не позволят застройщикам обманывать покупателей.

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