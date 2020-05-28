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Владислав Шапша: «Курс на оптимизацию медицины в Калужской области свернут»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2020 07:18 2 415
Владислав Шапша: «Курс на оптимизацию медицины в Калужской области свернут»

Калужская область будет развивать сельскую медицину, строить новые медучреждения и окончательно отказывается от любых мер оптимизации, которые ведут к ослаблению сферы здравоохранения. В среду, 27 мая, об этом заявил на пресс-конференции в Калуге глава региона Владислав ШАПША.

- Что касается этого года, то мы решили сосредоточиться на сельской медицине, - отметил он. - В этом году будет установлено 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Целых 50, это по-настоящему много. Строительство новых медицинских учреждений станет одним из главных приоритетов. Скажу, наверное, очевидную, но очень важную вещь, - курс на оптимизацию медицины в Калужской области свернут. Больше ни одной сокращенной койки.

Эта тема была поднята при обсуждении вопроса строительства в Сухиничском районе Калужской области новой детской поликлиники на базе Центральной межрайонной больницы № 5. Объект планируется возводить с помощью технологий модульного строительства. Новая поликлиника должна принять первого пациента менее чем через полгода после начала работ, поручил Владислав Шапша.

- Я знаю, что детская поликлиника в Сухиничах действительно очень нужна, - отметил Шапша. - Проект полностью проработан. Мы рассчитываем построить модульную поликлинику на 100 посещений в смену.

Кроме того, в Людиновском районе планируется запустить строительство капитального больничного комплекса.

Также Владислав Шапша рассказал о скором ремонте здания скорой помощи на улице Горького в Калуге.

Ещё с одним вопросом из медицинской сферы во время пресс-конференции к главе региона обратилась фельдшер Ольга Васильева из Малоярославецкой ЦРБ. Она рассказала, что на работу в деревенский ФАП ей приходится ходить пешком. Она поинтересовалась, возможно ли оборудовать ФАП транспортом.

- Обязательно нужно сделать, - поручил Владислав Шапша. - Я уверен, что нас смотрит Алан Юрьевич Цкаев (и.о. министра здравоохранения Калужской области – прим.ред.). Это вам прямое поручение - надо обязательно приобрести машину и решить этот вопрос. Опыт такой у нас есть. Всем врачам, кто заболел - выплатить 10 000 рублей. Мы уже выплатили 180 медикам. Прошу дать телефон, я позвоню и обязательно узнаю, решен ли вопрос.

Все новости по теме пресс-конфернции Владислава Шапши

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2020 07:18 2 415
Тэги: область здравоохранение
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