ТОП-10 сайтов и событий Калуги в августе

Мы продолжаем публиковать наш ежемесячный рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует ресурсы по популярности в Калужском регионе.

Как мы уже указывали в предыдущих обзорах, с приходом лета активность в Сети традиционно падает. Однако холодный август сыграл свое дело и посещаемость у ряда сайтов в сравнении с июлем немного выросла. Хотя это скорее рост в рамках статистической погрешности.

Прежде чем перехожить к ТОПу еще раз напомним, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы не попадают.

ТОП Калуги. «Города и регионы»

ТОП Калуги. «Новости и СМИ»

ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов

А теперь переходим к новостям, которые просматривались больше других.

Казалось бы безусловный лидер читательского интереса в этом месяце - новость о пропавших сёстрах 8 и 10 лет. Однако если посмотреть на статистику попристальней, то можно убедиться, что львиную доля читательского интереса забрал День города.

Сразу три новости на эту тему попали в ТОП-10. Это полная афиша праздника, афиша основного дня торжеств и новость о хэдлайнере на праздничном концерте. Суммарно они набрали более 46 000 просмотров. А на втором месте - танцевальное шоу на улице Кирова, которое прямо посередине проезжей части устроили горячие южные парни. В ТОП-10 попали две новости этой тематики с суммарным числом просмотров - более 29 000.

А детишек, напомним, нашли целыми и невредимыми. Сестрички просто устроили себе ночную прогулку по детским площадкам Калуги и, накатавшись на качелях-каруселях вволю, вернулись домой.

Самые просматриваемые новости www.kp40.ru в августе-2019

И в завершение - данные Индексов качества сайтов, который выводит для ресурсов рунета Яндекс. В этом месяце корпорация сообщила, что сделала алгоритм определения этого показателя более точным, поэтому, если раньше параметр выводился с точностью до 100 единиц, то теперь - до десяти.

Как выглядит обновленный, более точный показатель, смотрите ниже.

Домен Значение Яндекс ИКС kp40.ru 5 050 kaluga24.tv 1 720 kaluga-poisk.ru 1 630 obninsk.name 1 580 nikatv.ru 1 420 vest-news.ru 1 200 kaluganews.ru 1 200 mkkaluga.ru 960 kaluganews.com 730 gtrk-kaluga.ru 660

Напомним, в ТОП-10 по уровню ИКС входят только сайты с собственным доменом. Региональные разделы федеральных сайтов ввиду невозможности высчитать показатель конкретно для раздела, в этом ТОПе не участвуют.