ТОП-10 сайтов и событий Калуги в августе

Мы продолжаем публиковать наш ежемесячный рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует ресурсы по популярности в Калужском регионе.
Как мы уже указывали в предыдущих обзорах, с приходом лета активность в Сети традиционно падает. Однако холодный август сыграл свое дело и посещаемость у ряда сайтов в сравнении с июлем немного выросла. Хотя это скорее рост в рамках статистической погрешности.
Прежде чем перехожить к ТОПу еще раз напомним, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы не попадают.
ТОП Калуги. «Города и регионы»
ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов
А теперь переходим к новостям, которые просматривались больше других.
Казалось бы безусловный лидер читательского интереса в этом месяце - новость о пропавших сёстрах 8 и 10 лет. Однако если посмотреть на статистику попристальней, то можно убедиться, что львиную доля читательского интереса забрал День города.
Сразу три новости на эту тему попали в ТОП-10. Это полная афиша праздника, афиша основного дня торжеств и новость о хэдлайнере на праздничном концерте. Суммарно они набрали более 46 000 просмотров. А на втором месте - танцевальное шоу на улице Кирова, которое прямо посередине проезжей части устроили горячие южные парни. В ТОП-10 попали две новости этой тематики с суммарным числом просмотров - более 29 000.
А детишек, напомним, нашли целыми и невредимыми. Сестрички просто устроили себе ночную прогулку по детским площадкам Калуги и, накатавшись на качелях-каруселях вволю, вернулись домой.
Самые просматриваемые новости www.kp40.ru в августе-2019
|
№
|
Заголовок
|
Просмотров всего
|
1
|
24 457
|
2
|
17651
|
3
|
17139
|
4
|
16212
|
5
|
15902
|
6
|
15765
|
7
|
Расширение платной парковки: где установили паркоматы и когда они заработают
|
15628
|
8
|
15391
|
9
|
Полиция нашла шесть человек, которые перекрывали улицу Кирова ради танцев
|
14919
|
10
|
13163
И в завершение - данные Индексов качества сайтов, который выводит для ресурсов рунета Яндекс. В этом месяце корпорация сообщила, что сделала алгоритм определения этого показателя более точным, поэтому, если раньше параметр выводился с точностью до 100 единиц, то теперь - до десяти.
Как выглядит обновленный, более точный показатель, смотрите ниже.
|
Домен
|
Значение Яндекс ИКС
|kp40.ru
|5 050
|kaluga24.tv
|1 720
|kaluga-poisk.ru
|1 630
|obninsk.name
|1 580
|nikatv.ru
|1 420
|vest-news.ru
|1 200
|kaluganews.ru
|1 200
|mkkaluga.ru
|960
|kaluganews.com
|730
|gtrk-kaluga.ru
|660
Напомним, в ТОП-10 по уровню ИКС входят только сайты с собственным доменом. Региональные разделы федеральных сайтов ввиду невозможности высчитать показатель конкретно для раздела, в этом ТОПе не участвуют.
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