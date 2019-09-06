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ТОП-10 сайтов и событий Калуги в августе

06.09.2019 15:00 0 814 Редакция
ТОП-10 сайтов и событий Калуги в августе

Мы продолжаем публиковать наш ежемесячный рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует ресурсы по популярности в Калужском регионе.

Как мы уже указывали в предыдущих обзорах, с приходом лета активность в Сети традиционно падает. Однако холодный август сыграл свое дело и посещаемость у ряда сайтов в сравнении с июлем немного выросла. Хотя это скорее рост в рамках статистической погрешности.

Прежде чем перехожить к ТОПу еще раз напомним, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы не попадают.

ТОП Калуги. «Города и регионы»

ТОП Калуги. «Новости и СМИ»

ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов

 

А теперь переходим к новостям, которые просматривались больше других.

Казалось бы безусловный лидер читательского интереса в этом месяце - новость о пропавших сёстрах 8 и 10 лет. Однако если посмотреть на статистику попристальней, то можно убедиться, что львиную доля читательского интереса забрал День города.

Сразу три новости на эту тему попали в ТОП-10. Это полная афиша праздника, афиша основного дня торжеств и новость о хэдлайнере на праздничном концерте. Суммарно они набрали более 46 000 просмотров. А на втором месте - танцевальное шоу на улице Кирова, которое прямо посередине проезжей части устроили горячие южные парни. В ТОП-10 попали две новости этой тематики с суммарным числом просмотров - более 29 000.

А детишек, напомним, нашли целыми и невредимыми. Сестрички просто устроили себе ночную прогулку по детским площадкам Калуги и, накатавшись на качелях-каруселях вволю, вернулись домой.

Самые просматриваемые новости www.kp40.ru в августе-2019

Заголовок

Просмотров всего

1

Пропали две маленькие девочки

24 457

2

Опубликована полная афиша Дня города

17651

3

Авария в Анненках: скончалась девушка, ехавшая на мотоцикле

17139

4

Водители перекрыли улицу Кирова, чтобы потанцевать

16212

5

Названо имя звезды, которая выступит в День города

15902

6

Гроза и штормовой ветер: Калугу ждёт жуткая погода

15765

7

Расширение платной парковки: где установили паркоматы и когда они заработают

15628

8

Погоня в Калуге: полиция стреляла по машине нарушителя

15391

9

Полиция нашла шесть человек, которые перекрывали улицу Кирова ради танцев

14919

10

Афиша праздника: все мероприятия Дня города Калуги

13163

 

И в завершение - данные Индексов качества сайтов, который выводит для ресурсов рунета Яндекс. В этом месяце корпорация сообщила, что сделала алгоритм определения этого показателя более точным, поэтому, если раньше параметр выводился с точностью до 100 единиц, то теперь - до десяти.

Как выглядит обновленный, более точный показатель, смотрите ниже. 

Домен
Значение Яндекс ИКС
kp40.ru 5 050
kaluga24.tv 1 720
kaluga-poisk.ru 1 630
obninsk.name 1 580
nikatv.ru 1 420
vest-news.ru 1 200
kaluganews.ru 1 200
mkkaluga.ru 960
kaluganews.com 730
gtrk-kaluga.ru 660

Напомним, в ТОП-10 по уровню ИКС входят только сайты с собственным доменом. Региональные разделы федеральных сайтов ввиду невозможности высчитать показатель конкретно для раздела, в этом ТОПе не участвуют.


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