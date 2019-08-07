Водители перекрыли улицу Кирова, чтобы потанцевать

Вечером во вторник, 6 августа, улица Кирова в Калуге временно была перекрыта на перекрёстке с улицей Марата. Инцидент попал на запись камеры «Безопасного города».
Примерно в 23:00 пять машин выехали на Кирова со стороны бывшего рынка и остановились на проезжей части. Водители и пассажиры вышли на дорогу, включили громкую музыку с восточными мотивами и начали танцевать. Один из танцоров при этом держал в руках предмет, напоминающий автомат.
Через минуту, когда послышалась полицейская сирена, все перекрывавшие улицу сели в машины и уехали в сторону Театральной площади.
По данному факту проводится полицейская проверка, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Двое мужчин сожгли венок в Вечном огне 07.08.2019 10:52
Пропавшего мужчину нашли живым 07.08.2019 08:11
19-летнего парня сбили на улице Жукова 06.08.2019 15:30
Пешехода сбили на переходе в Турынино 06.08.2019 13:03
Погоня в Калуге: полиция стреляла по машине нарушителя 06.08.2019 12:22
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: