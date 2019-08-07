Водители перекрыли улицу Кирова, чтобы потанцевать

Вечером во вторник, 6 августа, улица Кирова в Калуге временно была перекрыта на перекрёстке с улицей Марата. Инцидент попал на запись камеры «Безопасного города».

Примерно в 23:00 пять машин выехали на Кирова со стороны бывшего рынка и остановились на проезжей части. Водители и пассажиры вышли на дорогу, включили громкую музыку с восточными мотивами и начали танцевать. Один из танцоров при этом держал в руках предмет, напоминающий автомат.

Через минуту, когда послышалась полицейская сирена, все перекрывавшие улицу сели в машины и уехали в сторону Театральной площади.

По данному факту проводится полицейская проверка, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

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