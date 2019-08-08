Полиция нашла шесть человек, которые перекрыли улицу Кирова ради танцев

Как мы уже рассказывали, вечером 6 августа на перекрестке улиц Кирова и Марата в Калуге пять водителей остановили свои машины на проезжей части и устроили танцы. Через минуту, услышав полицейскую сирены, молодые люди поспешно уехали. В четверг в управлении МВД по Калужской области нам рассказали, что личности участников инцидента уже установлены.
Изучив записи с камер, удалось определить номера машин и выйти на владельцев. В полицию вызвали пятерых мужчин и одну девушку. Всем от 21 до 26 лет.
- Участников события вызвали в территориальный орган внутренних дел для дачи объяснений по существу, - подчёркивают в полиции. - Проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений общественного порядка и безопасности дорожного движения.
Полицейские составили два протокола по статье «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения». Она предполагает штраф в 500 рублей. Четыре протокола - по статье «Нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». В данном случае штраф составит 2000 рублей.
Был ли у молодых людей автомат, а на видео можно было заметить похожий на оружие предмет, в полиции не уточняют.
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