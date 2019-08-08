Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 08 августа
$ 65.09 0.11
72.89 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Полиция нашла шесть человек, которые перекрыли улицу Кирова ради танцев

08.08.2019 20:20 0 520 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, вечером 6 августа на перекрестке улиц Кирова и Марата в Калуге пять водителей остановили свои машины на проезжей части и устроили танцы. Через минуту, услышав полицейскую сирены, молодые люди поспешно уехали. В четверг в управлении МВД по Калужской области нам рассказали, что личности участников инцидента уже установлены.

Изучив записи с камер, удалось определить номера машин и выйти на владельцев. В полицию вызвали пятерых мужчин и одну девушку. Всем от 21 до 26 лет.

- Участников события вызвали в территориальный орган внутренних дел для дачи объяснений по существу, - подчёркивают в полиции. - Проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений общественного порядка и безопасности дорожного движения. 

Полицейские составили два протокола по статье «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения». Она предполагает штраф в 500 рублей.  Четыре протокола - по статье «Нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». В данном случае штраф составит 2000 рублей.

Был ли у молодых людей автомат, а на видео можно было заметить похожий на оружие предмет, в полиции не уточняют.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто видео
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Перекрытие улицы Московской готовится в Калуге 08.08.2019 16:54

Пьяные за рулём: ещё два постоянных клиента попались инспекторам 08.08.2019 10:32

7 переулков Лермонтова появились в Калуге 08.08.2019 09:27

Ремонт дорог в Калуге: как колодцы не пускают асфальтоукладчики 07.08.2019 20:50

После погони в Калуге на водителя составили 7 протоколов 06.08.2019 16:22

Народные новости
1915 8
Sony
1462 5
pinki2019
986 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 10 августа, 10:00
День физкультурника 2019
Калуга
сб 10 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
сб 17 августа, 14:00
Освобождение Жиздры и Хвастовичей. 1943 год.
Калужская область

Для детей

сб 10 августа, 11:00
Бесплатное чтение детской книги Джулии Дональдсон
Меховое кафе, кошачье кафе
сб 10 августа, 12:00
Фестиваль "Литературное варенье"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 11 августа, 14:00
Выставка бабочка
Енотокафе, Господин Енот,

Концерты

пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Руки Вверх! «22»
Ледовый дворец "Космос"

Кино

Король Лев
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Форсаж: Хоббс и Шоу
До скорой встречи
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Сегодня 11:00
Новости компаний

Личный кабинет МегаФона стал «лучшим из лучших» по оценке Роскачества

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк Сегодня 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.