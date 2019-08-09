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Штраф или лишение прав: полиция нашла ещё троих танцоров, перекрывших улицу Кирова

09.08.2019 09:54 19 2780 Дмитрий Ивьев

Вечером в четверг калужская полиция рассказала о наказании для шести участников инцидента на улице Кирова. Двумя днями ранее, напомним, они перекрыли движение и устроили танцы на проезжей части. За нарушения правил дорожного движения пятерых парней и одну девушку оштрафовали на 500-2000 рублей. А утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что установлены личности ещё троих девушек, находившихся на дороге.

Всего на девятерых калужан составлено 11 протоколов:

  • Четыре протокола по статье «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения» - штраф по 500 рублей;
  • Пять протоколов по статье «Нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств» - штраф 2000 рублей,
  • Один протокол по статье «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» - штраф 500 рублей,
  • Один протокол по статье «Повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» - штраф 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Кроме того, в полиции рассказали, что по факту демонстрации одним из участников инцидента предмета, похожего на оружие, проводится дополнительная проверка.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, адекватно ли такое наказание? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто видео
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