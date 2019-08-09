Штраф или лишение прав: полиция нашла ещё троих танцоров, перекрывших улицу Кирова

Вечером в четверг калужская полиция рассказала о наказании для шести участников инцидента на улице Кирова. Двумя днями ранее, напомним, они перекрыли движение и устроили танцы на проезжей части. За нарушения правил дорожного движения пятерых парней и одну девушку оштрафовали на 500-2000 рублей. А утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что установлены личности ещё троих девушек, находившихся на дороге.
Всего на девятерых калужан составлено 11 протоколов:
Кроме того, в полиции рассказали, что по факту демонстрации одним из участников инцидента предмета, похожего на оружие, проводится дополнительная проверка.
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