Афиша праздника: все мероприятия Дня города Калуги

В субботу, 31 августа, Калуга отмечает свое 648-летие. В преддверии этого праздника мы публикуем афишу праздничных мероприятий на различных площадках.
С днем рождения любмого города, калужане!
СКВЕР ВОЛКОВА
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, СЦЕНА.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, ЛЕВЫЙ ПРОЕЗД
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, ПРАВЫЙ ПРОЕЗД
УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ
ПРОСТРАНСТВО АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА «РRО АRТ’S»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
УЛ. КИРОВА, Д.31, ПЛОЩАДКА ПЕРЕД К/ТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
УЛ. КИРОВА, АЛЛЕЯ ПЛ. ПОБЕДЫ - УЛ. ЛЕНИНА
УЛ. КИРОВА, Д.31/З3, ЭКОРЕЗИДЕНЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕНТР»
ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА КИРОВУ
УЛИЦА ЛЕНИНА, 77
УЛ. КИРОВА, 27, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК, УЛ. МАРАТА, 2
ПЛОЩАДКА У КАЛУЖСКОГО ДОМА МУЗЫКИ
УЛ. КИРОВА, 4, ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
СКВЕР МИРА
ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА 600-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ Г. КАЛУГИ
ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 17А
ПЛ. ПОБЕДЫ - ПЛ.СТАРЫЙ ТОРГ
ПЛОЩАДЬ «СТАРЫЙ ТОРГ»
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