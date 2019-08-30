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Афиша праздника: все мероприятия Дня города Калуги

30.08.2019 09:57 3 1320 Сергей ПЕТРОВ
Афиша праздника: все мероприятия Дня города Калуги

В субботу, 31 августа, Калуга отмечает свое 648-летие. В преддверии этого праздника мы публикуем афишу праздничных мероприятий на различных площадках.

С днем рождения любмого города, калужане!

СКВЕР ВОЛКОВА

  • 10:00 Информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации — ТВОЙ ВЫБОР!»

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, СЦЕНА.

  • 12:00 Концертная программа «Моя Калуга - любовь моя!»
  • 12:30 Театрально-цирковое представление «Партизанский цирк» театральной компании «Огненные люди» (Москва)
  • 13:30 Концерт Губернского духового оркестра «Волшебная страна детства»
  • 14:30 Концерт «Город моей мечты» студии эстрадной песни «Акцент»
  • 18:20 Театрально-хореографический проект «Вы наш гость» школы-студии «Экипаж» и студии «Десятое королевство»
  • 19:00 Перфоманс «Керамика и Танец. Посвящение Родену» Инновационного театра балета ИКЦ
  • 20:00 Выступление калужской школы-студии Аллы Духовой «ТОДЕС»
  • 20:30 Эстрадная программа «Споём вместе!» академии эстрады «ГРАНД»
  • 21:00 Праздничная дискотека «Танцуй с участниками проекта «Голос.Дети» студии эстрадной песни «Веселая компания»

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, ЛЕВЫЙ ПРОЕЗД

  • 12:00-17:00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, ПРАВЫЙ ПРОЕЗД

  • 12:00-15:00 — Активности для детей и взрослых от организаций и предприятий города.

УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ

  • 12:00-20:00 Творческий проект «Театральный бульвар» с участием театральных коллективов и студий
  • 20:00 Вечер музыки «Boulevard de France»

ПРОСТРАНСТВО АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА «РRО АRТ’S»

  • 10:00-20:00 Акция «648 минут наедине с городом»
  • 21:00-23:00 Творческий проект «Eclectik-party»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

  • 12:00-16:00 Творческий проект «Мир искусства, творчества и красоты» детских школ искусств города
  • 12:00-16:00 Интерактивная программа для детей и взрослых.
  • 16:00-17:00 Мастер-класс «Zumba Fitness»

УЛ. КИРОВА, Д.31, ПЛОЩАДКА ПЕРЕД К/ТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

  • 12:00-13:30 Цирковой аттракцион «Волшебство гарантировано».

УЛ. КИРОВА, АЛЛЕЯ ПЛ. ПОБЕДЫ - УЛ. ЛЕНИНА

  • 12:00-15:00 Литературно-краеведческая площадка «Книжная аллея»
  • 12:00-15:00 Интерактивная площадка «Аллея творчества»

УЛ. КИРОВА, Д.31/З3, ЭКОРЕЗИДЕНЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕНТР»

  • 12:00-16:00 Благотворительный фестиваль яблочных пирогов.

ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА КИРОВУ

  • 11:00-15:00 Большой ОFF-ROAD Volkswagen

УЛИЦА ЛЕНИНА, 77

  • 12:00-14:00 Творческая мастерская «Радуга цвета»

УЛ. КИРОВА, 27, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

  • 12:00-13:30 «Летняя школа танца» от спортивной школы «Победа»
  • 18:00-22:00 Фестиваль творчества молодежных субкультур

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК, УЛ. МАРАТА, 2

  • 11:00-12:00 Городской праздник «Дом моей мечты» и церемония награждения победителей конкурса «Дом образцового содержания»
  • 12:00-15:00 Первая ежегодная выставка ландшафтных дизайнов «ГородСад»
  • 12:00-15:00 Первый театральный фестиваль малюсеньких форм «Деткам»
  • 15:00-16:00 Фестиваль энергосбережения и экологии «Вместеярче»
  • 17:30-18:30 Творческий проект «Мы в городе» студии современного искусства «Тонус Арт»
  • 18:30-19:30 Концерт «Подарок любимому городу» ансамбля эстрадного танца «ЧАО»

ПЛОЩАДКА У КАЛУЖСКОГО ДОМА МУЗЫКИ

  • 12:00-13:00 Концертная программа «Душа моя - Калуга
  • 13:00-14:00 Художественный флеш-моб «Рисуем город вместе»

УЛ. КИРОВА, 4, ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА

  • 12:00-15:00 Спортивная программа «Готов к труду и обороне»

СКВЕР МИРА

  • 12:00-15:00 Концертная программа «Любимая Калуга»,

ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА 600-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ Г. КАЛУГИ

  • 12:00-22:00 Фестиваль экстремальных видов спорта «Kaluga Street Games»

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 17А

  • 18:00-23:00 Фестиваль инди-музыки «Босфор»

ПЛ. ПОБЕДЫ - ПЛ.СТАРЫЙ ТОРГ

  • 16:00-17:30 Карнавальное шествие «Весь мир - театр!»

ПЛОЩАДЬ «СТАРЫЙ ТОРГ»

  • 18:00 Концертная программа «Молодые мастера искусств — Калуге»
  • 20:30 Выступление оркестра «Imperialis Orchestra»
  • 21:30 Выступление группы IOWA
  • 22:30 Праздничный фейерверк


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: праздник день города
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