Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 08 августа
$ 65.09 0.11
72.89 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Гроза и штормовой ветер: Калугу ждёт жуткая погода

08.08.2019 13:01 2 3957 Дмитрий Ивьев
Гроза и штормовой ветер: Калугу ждёт жуткая погода

Вечером в четверг, 8 августа, и в ночь на пятницу в Калуге ожидаются гроза и сильный ливень. По прогнозам синоптиков, в городе за несколько часов выпадет больше недельной нормы осадков.

При этом усилится ветер, порывы будут достигать 20 м/с, сообщает калужское региональное управление МЧС.

Жителям города и области советуют по возможности не выходить на улицу.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните по телефонам 01, 101 или 112.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Гроза и сильный ветер надвигаются на нашу область 07.08.2019 12:58

Лето закончилось: придёт ли тепло в Калугу 05.08.2019 15:09

Готовьтесь: идет вторая волна ультраполярного вторжения 02.08.2019 11:48

В Калуге начинается ультраполярное вторжение 29.07.2019 14:14

В выходные разогреет до +30 26.07.2019 14:25

Народные новости
1338 5
Sony
1122 5
pinki2019
932 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 10 августа, 10:00
День физкультурника 2019
Калуга
сб 10 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
сб 17 августа, 14:00
Освобождение Жиздры и Хвастовичей. 1943 год.
Калужская область

Для детей

сб 10 августа, 11:00
Бесплатное чтение детской книги Джулии Дональдсон
Меховое кафе, кошачье кафе
сб 10 августа, 12:00
Фестиваль "Литературное варенье"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 11 августа, 14:00
Выставка бабочка
Енотокафе, Господин Енот,

Концерты

чт 08 августа, 19:00
Концерт «Любимые мелодии»
Гостиные ряды
пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки

Кино

Король Лев
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Форсаж: Хоббс и Шоу
До скорой встречи
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Сегодня 11:00
Новости компаний

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель Россельхозбанка в Калужской области составил более 30 млрд рублей

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк Сегодня 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.