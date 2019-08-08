Гроза и штормовой ветер: Калугу ждёт жуткая погода

Вечером в четверг, 8 августа, и в ночь на пятницу в Калуге ожидаются гроза и сильный ливень. По прогнозам синоптиков, в городе за несколько часов выпадет больше недельной нормы осадков.
При этом усилится ветер, порывы будут достигать 20 м/с, сообщает калужское региональное управление МЧС.
Жителям города и области советуют по возможности не выходить на улицу.
Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните по телефонам 01, 101 или 112.
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