Гроза и штормовой ветер: Калугу ждёт жуткая погода

Вечером в четверг, 8 августа, и в ночь на пятницу в Калуге ожидаются гроза и сильный ливень. По прогнозам синоптиков, в городе за несколько часов выпадет больше недельной нормы осадков.

При этом усилится ветер, порывы будут достигать 20 м/с, сообщает калужское региональное управление МЧС.

Жителям города и области советуют по возможности не выходить на улицу.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните по телефонам 01, 101 или 112.