Пропавших девочек нашли живыми

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 15 августа, в Обнинске ушли из дома в неизвестном направлении две сестры – 8 и 10 лет. К вечеру дети не вернулись, родители обратились в полицию и к поисковикам из «Лиза Алерт Калуга».

Около 7 утра в пятницу стало известно, что девочек нашли живыми. Как рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области, они сами вернулись домой. По предварительным данным, дети гуляли на площадках всю ночь. Полиция проводит проверку.

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