Пропавших девочек нашли живыми

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 15 августа, в Обнинске ушли из дома в неизвестном направлении две сестры – 8 и 10 лет. К вечеру дети не вернулись, родители обратились в полицию и к поисковикам из «Лиза Алерт Калуга».
Около 7 утра в пятницу стало известно, что девочек нашли живыми. Как рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области, они сами вернулись домой. По предварительным данным, дети гуляли на площадках всю ночь. Полиция проводит проверку.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Водитель «Жигулей» протаранил столб на окружной 16.08.2019 11:01
Пропали две маленькие девочки 16.08.2019 06:19
Женщина пострадала в столкновении трёх машин 15.08.2019 15:34
Водитель мопеда погиб в столкновении с микроавтобусом 15.08.2019 12:58
«БМВ» угнали у спящего владельца 15.08.2019 12:30
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: