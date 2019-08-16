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Пропали две маленькие девочки

16.08.2019 06:19 0 620 Дмитрий Ивьев
Пропали две маленькие девочки

В Обнинске около 11:00 в четверг, 15 августа, ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись две девочки – 10-летняя Виктория Волчок и 8-летняя Елизавета Волчок. В ночь на пятницу волонтёры начали их поиски, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Желающий помочь могут связаться с отрядом по телефону +79109185360.

Публикуем приметы девочек.

Виктория Волчок:

  • Рост – 134 см,
  • Нормального телосложения,
  • Темно-русые волосы,
  • Футболка, черные спортивные брюки.

Елизавета Волчок:

  • Рост – 116 см,
  • Плотного телосложения,
  • Темно-русые волосы,
  • Футболка, черные легинсы, розовые балетки с белыми бабочками.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дети
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