Пропали две маленькие девочки

В Обнинске около 11:00 в четверг, 15 августа, ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись две девочки – 10-летняя Виктория Волчок и 8-летняя Елизавета Волчок. В ночь на пятницу волонтёры начали их поиски, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Желающий помочь могут связаться с отрядом по телефону +79109185360.

Публикуем приметы девочек.

Виктория Волчок:

Рост – 134 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы,

Футболка, черные спортивные брюки.

Елизавета Волчок:

Рост – 116 см,

Плотного телосложения,

Темно-русые волосы,

Футболка, черные легинсы, розовые балетки с белыми бабочками.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.