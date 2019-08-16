Пропали две маленькие девочки

В Обнинске около 11:00 в четверг, 15 августа, ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись две девочки – 10-летняя Виктория Волчок и 8-летняя Елизавета Волчок. В ночь на пятницу волонтёры начали их поиски, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Желающий помочь могут связаться с отрядом по телефону +79109185360.
Публикуем приметы девочек.
Виктория Волчок:
Елизавета Волчок:
Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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