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Опубликована полная афиша Дня города

14.08.2019 12:43 5 13222 Дмитрий Ивьев
Опубликована полная афиша Дня города

В нынешнем году День города в Калуге будут праздновать в субботу, 31 августа. Управление культуры сегодня опубликовало полную афишу мероприятий. Веселиться по случаю дня рождения областного центра калужане начнут уже 23 августа.

23 августа

СКВЕР МАТЕРИ, МКР. ПРАВЫЙ БЕРЕГ

18:00 Праздничная программа «Пою тебе, моя Калуга»

 

24 августа

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

12:00 Городской праздник «Планета детства»

Парад-карнавал детских транспортных средств «Карусель сказок»

ПЛОЩАДЬ МОСКОВСКАЯ

17:00 Концертная программа «С праздником, любимый город!»

 

25 августа

УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ

18:00 Джазовый фестиваль «Циолковский Джем»

 

30 августа

ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО

17:00 Концертная программа «С праздником, любимый город!»

ПЛОЩАДЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ

23:00 Ночной велопробег по улицам города Калуги

 

31 августа

СКВЕР ВОЛКОВА

12:00 Информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации — ТВОЙ ВЫБОР!»

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, СЦЕНА.

12:00 Концертная программа «Моя Калуга - любовь моя!»
12:30 Театрально-цирковое представление «Партизанский цирк» театральной компании «Огненные люди» (Москва)
13:30 Концерт Губернского духового оркестра «Волшебная страна детства»
14:30 Концерт «Город моей мечты» студии эстрадной песни «Акцент»
18:20 Театрально-хореографический проект «Вы наш гость» школы-студии «Экипаж» и студии «Десятое королевство»
19:00 Перфоманс «Керамика и Танец. Посвящение Родену» Инновационного театра балета ИКЦ
20:00 Выступление калужской школы-студии Аллы Духовой «ТОДЕС»
20:30 Эстрадная программа «Споём вместе!» академии эстрады «СВАМО»
21:00 Праздничная дискотека «Танцуй с участниками проекта «Голос.Дети» студии эстрадной песни «Веселая компания»

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, ЛЕВЫЙ ПРОЕЗД

12:00-17:00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Город мастеров».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, ПРАВЫЙ ПРОЕЗД

12:00-15:00 — Активности для детей и взрослых от организаций и предприятий города.

УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ

12:00-20:00 Творческий проект «Театральный бульвар» с участием театральных коллективов и студий
20:00 Вечер музыки «Boulevard de France»

ПРОСТРАНСТВО АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА «РRО АRТ’S»

10:00-20:00 Акция «648 минут наедине с городом»
21:00-23:00 Творческий проект «Eclectik-party»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

12:00-16:00 Творческий проект «Мир искусства, творчества и красоты» детских школ искусств города

12:00-16:00 Интерактивная программа для детей и взрослых.

16:00-17:00 Мастер-класс «Zumba Fitness»

УЛ. КИРОВА, Д.31, ПЛОЩАДКА ПЕРЕД К/ТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

12:00-13:30 Цирковой аттракцион «Волшебство гарантировано».

УЛ. КИРОВА, АЛЛЕЯ ПЛ. ПОБЕДЫ - УЛ. ЛЕНИНА

12:00-15:00 Литературно-краеведческая площадка «Книжная аллея»

12:00-15:00 Интерактивная площадка «Аллея творчества»

УЛ. КИРОВА, Д.31/З3, ЭКОРЕЗИДЕНЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕНТР»

12:00-16:00 Благотворительный фестиваль яблочных пирогов.

ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА КИРОВУ

11:00-15:00 Большой ОFF-ROAD Volkswagen

УЛИЦА ЛЕНИНА, 77

12:00-14:00 Творческая мастерская «Радуга цвета»

УЛ. КИРОВА, 27, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

12:00-13:30 «Летняя школа танца» от спортивной школы «Победа»
18:00-22:00 Фестиваль творчества молодежных субкультур

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК, УЛ. МАРАТА, 2

11:00-12:00 Городской праздник «Дом моей мечты» и церемония награждения победителей конкурса «Дом образцового содержания»
12:00-15:00 Первая ежегодная выставка ландшафтных дизайнов «ГородСад»
12:00-15:00 Первый театральный фестиваль малюсеньких форм «Деткам»
15:00-16:00 Фестиваль энергосбережения и экологии «Вместеярче»
17:30-18:30 Творческий проект «Мы в городе» студии современного искусства «Тонус Арт»
18:30-19:30 Концерт «Подарок любимому городу» ансамбля эстрадного танца «ЧАО»

ПЛОЩАДКА У КАЛУЖСКОГО ДОМА МУЗЫКИ

12:00-13:00 Концертная программа «Душа моя - Калуга
13:00-14:00 Художественный флеш-моб «Рисуем город вместе»

УЛ. КИРОВА, 4, ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА

12:00-15:00 Спортивная программа «Готов к труду и обороне»

СКВЕР МИРА

12:00-15:00 Концертная программа «Любимая Калуга»,

ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА 600-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ Г. КАЛУГИ

12:00-22:00 Фестиваль экстремальных видов спорта «Kaluga Street Games»

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 17А

18:00-23:00 Фестиваль инди-музыки «Босфор»

ПЛ. ПОБЕДЫ - ПЛ.СТАРЫЙ ТОРГ

16:00-17:30 Карнавальное шествие «Весь мир - театр!»

ПЛОЩАДЬ «СТАРЫЙ ТОРГ»

18:00 Концертная программа «Молодые мастера искусств — Калуге»
20:30 Выступление оркестра «Imperialis Orchestra»
21:30 Выступление группы IOWA
22:30 Праздничный фейерверк

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: праздник день города
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