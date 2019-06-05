Кто в Калуге всем милее: публикуем майский рейтинг калужских сайтов

У нас нововведение. Начиная с июня, мы решили публиковать ТОП посещаемости сайтов Калужской области по итогам месяца предыдущего. Что-то подобное регулярно уже появляется на просторах калужского сегмента сети Интернет, однако, на наш взгляд, эти рейтинги не отражают реально сложившейся картины. И мы решили восполнить имеющийся пробел.
Дабы нас не заподозрили в ангажированности и подтасовках, за основу мы берем данные статистки сервиса «Лайфинтернет», рейтинг которого хоть и имеет ряд довольно существенных изъянов, позволяющих ставить под сомнение отдельные его показания, но в общем и целом картину мира отражает более чем адекватно, что признается ведущими сайтами рунета.
Правда, в прошлом году Яндекс заявил о разработке собственного ранжира сайтов рунета. Возможно, в нём будут учтены недостатки «Лайфинтернета», и мы в будущем перейдем на обзор, основанный на данных Яндекса. Но пока будем довольствоваться тем, что имеем.
Стоит сказать, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. Может, им есть что скрывать, а может нечем похвастать, но как бы то ни было, это их личное дело и их личный выбор. Однако в наш обзор эти ресурсы, естественно, не попадут.
Сайты, участвующие в рейтинговании «Лайфинтернета», разбиты по категориям. Просмотрев их, выяснилось, что наибольшая активность наблюдается в разделах «Города и регионы» и «Новости и СМИ». Потому мы решили публиковать три ТОПа: рейтинг раздела «Города и регионы», раздела «Новости и СМИ» и все сайты скопом.
Итак, по итогам мая мы имеем следующую картину.
ТОП Калуги. «Города и регионы»
ТОП Калуги «Новости и СМИ»
ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов
Однако посещаемость – не единственный показатель, характеризующий интернет-сайт.
В прошлом году Яндекс ввёл новый инструмент под названием ИКС – индекс качества сайтов. Он пришёл на смену устаревшему ТИЦ – тематическому индексу цитирования – и показывает, собственно, именно то, о чем и говорится в расшифровке аббревиатуры – качество сайта.
По признанию профессионалов в SEO-продвижении, этот инструмент оценки заметно объективнее предыдущего.
Потому ежемесячно мы будем публиковать данные ИКС сайтов-лидеров. Благо сам Яндекс обновляет ИКС тоже ежемесячно.
Правда, ради объективности мы исключаем из ранжира калужские разделы федеральных сайтов, которые присутствуют в рейтингах выше. Потому что ИКС работает так, что показывает индекс всего сайта в целом, и для каждой страницы или поддомена он одинаков.
К примеру, ИКС лидера раздела «Города и регионы» 2gis.ru/Kaluga и ИКС головного сайта 2gis.ru абсолютно одинаковы – 34 000.
Также как и ИКС домена третьего уровня kaluga.cian.ru точно такой же как и ИКС домена cian.ru – 22 000.
Так что в выборке ниже – только сайты первой десятки, работающие на калужском интернет-поле со своим собственным доменом.
|
Здесь пьют металл: в калужской воде много лития и стронция 04.06.2019 09:07
148 кровососов испили кровушки калужан за неделю 03.06.2019 14:53
«Единая Россия» будет контролировать выполнение нацпроектов 03.06.2019 13:38
На расчистку Яченского водохранилища потратят 10 миллионов 03.06.2019 12:45
Ржавая вода испортила котлы и колонки в квартирах 03.06.2019 10:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: