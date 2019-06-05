Кто в Калуге всем милее: публикуем майский рейтинг калужских сайтов

У нас нововведение. Начиная с июня, мы решили публиковать ТОП посещаемости сайтов Калужской области по итогам месяца предыдущего. Что-то подобное регулярно уже появляется на просторах калужского сегмента сети Интернет, однако, на наш взгляд, эти рейтинги не отражают реально сложившейся картины. И мы решили восполнить имеющийся пробел.

Дабы нас не заподозрили в ангажированности и подтасовках, за основу мы берем данные статистки сервиса «Лайфинтернет», рейтинг которого хоть и имеет ряд довольно существенных изъянов, позволяющих ставить под сомнение отдельные его показания, но в общем и целом картину мира отражает более чем адекватно, что признается ведущими сайтами рунета.

Правда, в прошлом году Яндекс заявил о разработке собственного ранжира сайтов рунета. Возможно, в нём будут учтены недостатки «Лайфинтернета», и мы в будущем перейдем на обзор, основанный на данных Яндекса. Но пока будем довольствоваться тем, что имеем.

Стоит сказать, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. Может, им есть что скрывать, а может нечем похвастать, но как бы то ни было, это их личное дело и их личный выбор. Однако в наш обзор эти ресурсы, естественно, не попадут.

Сайты, участвующие в рейтинговании «Лайфинтернета», разбиты по категориям. Просмотрев их, выяснилось, что наибольшая активность наблюдается в разделах «Города и регионы» и «Новости и СМИ». Потому мы решили публиковать три ТОПа: рейтинг раздела «Города и регионы», раздела «Новости и СМИ» и все сайты скопом.

Итак, по итогам мая мы имеем следующую картину.

ТОП Калуги. «Города и регионы»

ТОП Калуги «Новости и СМИ»

ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов

Однако посещаемость – не единственный показатель, характеризующий интернет-сайт.

В прошлом году Яндекс ввёл новый инструмент под названием ИКС – индекс качества сайтов. Он пришёл на смену устаревшему ТИЦ – тематическому индексу цитирования – и показывает, собственно, именно то, о чем и говорится в расшифровке аббревиатуры – качество сайта.

По признанию профессионалов в SEO-продвижении, этот инструмент оценки заметно объективнее предыдущего.

Потому ежемесячно мы будем публиковать данные ИКС сайтов-лидеров. Благо сам Яндекс обновляет ИКС тоже ежемесячно.

Правда, ради объективности мы исключаем из ранжира калужские разделы федеральных сайтов, которые присутствуют в рейтингах выше. Потому что ИКС работает так, что показывает индекс всего сайта в целом, и для каждой страницы или поддомена он одинаков.

К примеру, ИКС лидера раздела «Города и регионы» 2gis.ru/Kaluga и ИКС головного сайта 2gis.ru абсолютно одинаковы – 34 000.

Также как и ИКС домена третьего уровня kaluga.cian.ru точно такой же как и ИКС домена cian.ru – 22 000.

Так что в выборке ниже – только сайты первой десятки, работающие на калужском интернет-поле со своим собственным доменом.