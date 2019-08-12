Авария в Анненках: скончалась девушка, ехавшая на мотоцикле

Как мы уже рассказывали, вечером 25 июля авария произошла на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина». Напомним, по предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель автомобиля «Мицубиси Галант» двигался со стороны Анненок в центр по левой полосе, не соблюдал дистанцию и снёс ехавшего впереди мотоциклиста на «Хонде». После этого легковушка врезалась в грузовую «Газель» и перевернулась.

В конце прошлой недели стало известно, что в больнице скончалась 25-летняя пассажирка мотоцикла. У неё осталось двое маленьких детей, сообщает Калужский мотосоюз. Жизни водителя «Хонды» ничего не угрожает.

Расследование по этому делу сейчас продолжается.

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