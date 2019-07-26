Авария в Анненках: пьяный водитель «Мицубиси» снёс мотоциклиста

Вечером в четверг, 25 июля, авария произошла на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».
По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель автомобиля «Мицубиси Галант» двигался со стороны Анненок в центр по левой полосе, не соблюдал дистанцию и снёс ехавшего впереди мотоциклиста на «Хонде». После этого легковушка врезалась в грузовую «Газель» и перевернулась.
Мотоциклист и его пассажирка попали в больницу. Родственники пострадавших в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что парень и девушка находятся в тяжелом состоянии.
Водитель «Мицубиси» отказался от освидетельствования.
Водитель легковушки не пострадал. При этом он отказался от освидетельствования, что приравнивается к тому, что мужчина был пьян. Расследование сейчас продолжается.
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