Авария в Анненках: пьяный водитель «Мицубиси» снёс мотоциклиста

Вечером в четверг, 25 июля, авария произошла на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».

По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель автомобиля «Мицубиси Галант» двигался со стороны Анненок в центр по левой полосе, не соблюдал дистанцию и снёс ехавшего впереди мотоциклиста на «Хонде». После этого легковушка врезалась в грузовую «Газель» и перевернулась.

Мотоциклист и его пассажирка попали в больницу. Родственники пострадавших в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что парень и девушка находятся в тяжелом состоянии.

Водитель «Мицубиси» отказался от освидетельствования.

Водитель легковушки не пострадал. При этом он отказался от освидетельствования, что приравнивается к тому, что мужчина был пьян. Расследование сейчас продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.